Black Friday 2022 : dates, e-commerçants participants… tout savoir sur les bonnes affaires de fin novembre

Comme chaque année, le mois de novembre est le moment idéal pour faire ses emplettes de fin d'année, enfin surtout pour faire ses cadeaux de Noël. Tout ceci est évidemment possible grâce au Black Friday, qui revient en 2022 pour augmenter votre pouvoir d'achat fortement mis à mal ces derniers temps.

Quelle que soit votre raison, vous attendiez forcément avec hâte le Black Friday, ce moment de l’année où il est possible de faire de très bonnes affaires sur absolument toutes les catégories de produits. Eh oui, les nombreux événements récents se passant dans le monde ont impacté le fond de votre porte-monnaie, mais il y a de fortes raisons de croire que les choses se rééquilibreront un peu à la fin de ce mois de novembre. Cela sera le moment de se faire plaisir, ou encore faire des cadeaux à vos proches pour les fêtes de fin d’années. Mais, quand cela se passe ? Qui participe à l’événement ? Où et comment trouver les meilleures offres en fonction de vos besoins et de votre budget ? Ne vous inquiétez pas, Frandroid est là pour vous aider.

Quelles dates pour le Black Friday 2022 ?

Cette année, le Black Friday commencera officiellement le matin du vendredi 25 novembre prochain, mais plusieurs e-commerçants partageront des offres en avance à l’occasion de la Black Week dès le lundi 21, voire même avant dans certains cas. Le tout se clôtura le lundi d’après, soit le 28/11, avec le célèbre Cyber Monday.

Quelles règles pour le Black Friday en France ?

Comme les incontournables soldes en France, le Black Friday est bien encadré par des conditions légales que les marchands doivent impérativement respecter. Par exemple, la vente à perte reste interdite et les limites de la promotion (« dans la limite de 3000 unités » ou « jusqu’à épuisement des stocks ») doivent être clairement affichées. Si rien n’est précisé, le commerçant devra assurer la livraison pour toute la durée de la promotion même si les stocks sont temporairement épuisés.

Les achats réalisés vous donnent évidemment droit aux mêmes conditions que pour de la vente en ligne classique hors événements commerciaux, c’est-à-dire avec une garantie légale de conformité de 2 ans et un délai de rétractation toujours de 14 jours, selon la loi.

Quels e-commerçants participent au Black Friday ?

Pour la majorité des e-commerçants, que ce soit en France ou dans le monde, la fin de l’année représente la plus grosse partie du chiffre d’affaires de l’année, il est donc impensable que certains revendeurs bien connus de l’Hexagone manquent à l’appel. Voici la liste :

Ce n’est pas tout, puisque certaines marques bien connues de la Tech proposeront directement les offres du Black Friday sur leur propre boutique en ligne.

Quelles catégories sont à surveiller pendant le Black Friday ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est difficile de savoir quel produit précis sera en promotion avant le début du Black Friday, mais on peut déjà supposer que beaucoup de catégories du monde de la Tech seront à prix cassés. Cela sera donc le bon moment de passer à la caisse si vous voulez changer votre smartphone, tablette, TV, PC portable, casque ou écouteurs sans fil, ou même s’équiper en objets connectés. Sans aucun doute, il y aura aussi de belles offres du côté des jeux vidéo.

Ce moment de l’année, c’est également l’occasion pour les opérateurs et les fournisseurs d’accès à Internet de proposer des offres très alléchantes sur leurs abonnements box Internet ou leurs forfaits mobile. Même les VPN ou les banques en ligne pourraient rentrer dans la danse.

Comment bien se préparer à ce Black Friday ?

Vous l’aurez compris, le mois de novembre va être chargé en promotions et vu l’ampleur de l’événement en France, il est possible que vous passiez à côté de certains bons plans. Mais pas de panique, Frandroid fera une couverture complète et on vous donne aujourd’hui quelques conseils pour ne rien louper.

