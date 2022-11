Xiaomi 12S Ultra Concept : attacher de vrais objectifs d’appareils photo, au risque d’être ridicule

Xiaomi présente en Chine un concept très particulier avec Leica : un smartphone capable de recevoir les objectifs d'appareils photo classiques. Le design en prend un coup.

Les limites de la qualité photo sur smartphone sont physiques. On ne peut pas intégrer sur nos appareils de poche très compacts les mêmes composants que des appareils photo professionnels bien plus encombrants.

On pense notamment aux objectifs dont les optiques sont tout simplement incompressibles pour le moment, même si de nombreux départements de R&D travaillent sur ce sujet.

Sans vraiment régler le problème, Xiaomi a un concept radical à présenter en Chine. Le Xiaomi 12S Ultra Concept peut recevoir des objectifs Leica comme un appareil classique.

Le design en prend un coup

On pourrait presque croire à un poisson d’avril tant le concept est incongru. Le smartphone de Xiaomi propose les attaches à l’arrière de l’appareil pour connecter un objectif Leica. Le fabricant chinois travaille depuis plusieurs mois avec le spécialiste de la photo Leica et souhaite le mettre en avant autant que possible.

Il faut comprendre qu’il ne s’agit pas simplement de rajouter des objectifs par-dessus un module photo complet comme la marque Moment peut le proposer. Ici, Xiaomi a prévu un capteur photo sans objectif centré dans son bloc photo et dédié à recevoir des objectifs Leica.

En complément, la marque a prévu aussi des appareils photo intégrés complets pour les moments où vous ne connectez aucun objectif à votre smartphone.

Si l’idée peut paraître intéressante sur le papier, un appareil photo professionnel ne se résume pas à ses objectifs interchangeables. La prise en main et les options du boitier comptent également.

Ici quand on voit le Xiaomi 12S Ultra Concept avec un large objectif connecté, on peut remettre en question l’ergonomie de l’ensemble. La répartition du poids doit également être un vrai problème pour le photographe.

Le prochain Xiaomi haut de gamme devrait être lancé en France. Le Xiaomi 12S Ultra reste exclusif à la Chine.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.