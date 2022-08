Bonne nouvelle : le prochain téléphone ultra haut de gamme de Xiaomi sera disponible en France

Lei Jin, le CEO de Xiaomi a annoncé officiellement que les prochains modèles Ultra de la marque auront une sortie mondiale. Une arrivée en France est donc plus que probable, même si le nom du premier modèle concerné reste à déterminer. Est-ce à dire qu'ils sortiront également aux États-Unis ?

Il va sans dire que l’absence de sortie du Xiaomi 12S Ultra en Europe en a surpris plus d’un·e. Ce smartphone apparaissait comme une vraie évolution positive de la part du géant chinois, avec son capteur un pouce et son partenariat avec Leica. Si vous l’attendiez, bonne nouvelle, le patron de Xiaomi s’est fendu d’un tweet très court qui devait vous remettre du baume au cœur.

The next iteration of Ultra will be available in our global markets! https://t.co/TgdDWq8724

— leijun (@leijun) August 27, 2022