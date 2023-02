Xiaomi 13 Lite officialisé : 500 euros pour un smartphone équilibré sur le papier

Les rumeurs étaient donc vraies : le Xiaomi 13 Lite sera bien vendu à l'international sous la forme d'un Xiaomi Civi 2 à peine modifié. Ce smartphone, troisième modèle de la nouvelle gamme 13 de la marque chinoise, sera commercialisé en France le 8 mars prochain.

Les rumeurs avaient presque tout dit avant même son annonce officielle. Comme nous l’envisagions en début de semaine, le Xiaomi 13 Lite de la nouvelle gamme du constructeur chinois sortira bien en France le 8 mars prochain. Une sortie qui devrait faire suite à sa présentation aux côtés du 13 et 13 Pro au Mobile World Congress 2023 qui débutera le 27 février.

Lancés en Chine en décembre 2022, la série des Xiaomi 13 se divise en trois modèles, comme les années précédentes : un modèle basique, un modèle Pro (haut de gamme) et un modèle Lite (moins cher, mais moins avancé technologiquement).

L’accent mis sur des photos lumineuses

Successeur du 12 Lite, sorti en juillet dernier, ce Xiaomi 13 Lite propose des caractéristiques similaires au modèle précédent : même taille d’écran (6,55 pouces), même taux de rafraichissement (120 Hz) et même combinaison de modules photo. Dans sa communication, Xiaomi rappelle aussi la finesse (7 mm) et la légèreté de son smartphone (171 grammes).

Mais surtout, le constructeur chinois met en avant un module photo principal amélioré, annonçant « 123 % » de luminosité en plus que le 12 Lite, ainsi que clichés bien éclairés dans « tous les scénarios ». De même, Xiaomi met en avant une caméra frontale aux selfies « clairs comme du cristal ». Beaucoup de lumière, on l’aura compris, mais aussi beaucoup de termes marketing.

Xiaomi avance d’ailleurs une amélioration des performances liées aux calculs d’intelligence artificielle de 30 % et une amélioration des performances graphiques de 30 % comparées au Snapdragon 778G du 12 Lite. Enfin, le constructeur chinois met aussi l’accent sur une meilleure technologie de dissipation de la chaleur, et affirme que sa batterie de 4500 mAh permettra de tenir jusqu’à la fin de la journée, même chargée.

Une copie conforme du Xiaomi Civi 2

Ce Xiaomi 13 Lite n’est pourtant pas si inédit que ça. Comme l’avait révélé les leakers Sudhanshu Ambhore et Billbil-Kun début février, ce modèle est une version renommée du Xiaomi Civi 2, un autre smartphone de la marque sorti uniquement en Chine en septembre 2022. Une copie quasi identique, si ce n’est une impasse sur la variante 12 Go de RAM de ce modèle, un ultra grand-angle qui passe de 20 à 8 mégapixels et une caméra selfie grand-angle à un capteur de profondeur de champ.

Sur la base des avis sur le Civi 2, on peut donc déjà avoir une idée de la qualité de ce smartphone. Dans son test, GizmoChina salue des photos excellentes du module principal en plein jour mais facilement floues de nuit, des performances mitigées sur jeu mobile et une batterie moyenne malgré l’efficacité de la recharge filaire à 67 W. Il faudra toutefois attendre une prise en main réelle du 13 Lite pour confirmer cette analyse.

Moins bon mais moins cher que ses frères

Précisons enfin que ce Xiaomi 13 Lite sera commercialisé en même temps que les deux autres modèles de la nouvelle gamme de la marque chinoise, le 8 mars : les Xiaomi 13 et 13 Pro, deux modèles totalement inédits et à jour des dernières technologies du constructeur.

Le modèle Lite fait des concessions en comparaison à ses grands frères : bien qu’il soit le plus léger des trois et un peu plus grand que le modèle de base (6,55 pouces contre 6,36 pour le Xiaomi 13) sa puce Snapdragon 7 Gen 1 est moins puissante que le Snapdragon 8 Gen 2. C’est également le seul des trois modèles à être livré sous MIUI 13 basé sur Android 12 et ayant donc une génération de retard. Mauvaise nouvelle : le smartphone ne devrait profiter que de deux ans de mises à jour majeures, ce qui sera trop peu si c’est le cas.

Il sera aussi vendu moins cher que ces deux autres compères : comptez 499 euros pour sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Toutes les caractéristiques du Xiaomi 13 Lite :

Dimensions de 159,2 mm x 72,7 mm x 7,23 mm

Poids de 171 grammes

Écran Amoled Full HD+ de 6,55 pouces ;

Taux de rafraichissement de 120 Hz ;

Interface MIUI 13 (Android 12), avec deux ans de mises à jour majeures.

Puce Snapdragon 7 Gen 1, compatible 5G ;

8 Go de RAM ;

128 ou 256 Go de stockage ;

Trois caméras au dos : Un module principal de 50 mégapixels ; Un module ultra grand-angle de 8 mégapixels ; Un module macro de 2 mégapixels ;

Une caméra sur le devant : Un module ultra grand-angle de 32 mégapixels, couplé à un capteur de profondeur de champ ;

Batterie de 4 500 mAh ;

Recharge jusqu’à 67 W ;

NFC, Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6 ;

Pas de prise jack 3,5 mm ;

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran ;

Disponible en bleu clair, rose clair et noir.

