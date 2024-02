Xiaomi 13 Lite : -40 % sur ce smartphone milieu de gamme aux airs de premium

Moins performant mais beaucoup plus accessible que les Xiaomi 13 et 13 Pro, le Xiaomi 13 Lite présente des arguments pour le moins séduisants : écran AMOLED à 120 Hz, SoC Qualcomm et recharge rapide entre autres. Lancé à 499 euros, ce flagship killer profite des soldes d'hiver pour s'afficher à seulement 299 euros chez Boulanger.

Réputé pour ses smartphones vendus à un rapport qualité-prix défiant toute concurrence, Xiaomi se taille aussi sa part sur le segment des smartphones haut de gamme. Après la sortie des Xiaomi 13 et 13 Pro il y a quasiment une année, le constructeur chinois a commercialisé dans cette gamme une version « Lite » qui se veut moins performante mais plus accessible. En ce moment, ce sont surtout les soldes qui rendent le Xiaomi 13 Lite accessible puisqu’il devient moins cher de 200 euros chez Boulanger.

Le Xiaomi 13 Lite en quelques points

Un smartphone fin, léger et bien fini

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 7 Gen 1 pour les performances

La recharge rapide à 67 W

Au lieu de 499 euros habituellement, le Xiaomi 13 Lite (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez Boulanger.

Un smartphone bien léché

Il a beau n’être qu’un smartphone du milieu de gamme, le Xiaomi 13 Lite affiche des airs de premium avec ce design bien léché, un côté iPhone avec la fausse Dynamic Island qui lui sert d’encoche ainsi que la finesse et la légèreté qui rendent sa prise en main agréable. L’écran de 6,55 pouces fleure bon lui aussi le haut de gamme puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Même si c’est de plus en plus commun dans cette tranche de prix, ça fait toujours plaisir à voir.

Le Xiaomi 13 Lite embarque un appareil photo auquel il a été apporté quelques améliorations par rapport à son prédécesseur. Le constructeur chinois annonce notamment un capteur principal capturant 123 % de luminosité en plus que celui du Xiaomi 12 Lite pour réussir ses clichés de jour comme de nuit. En plus du capteur principal de 50 Mpx, le Xiaomi 13 Lite se dote d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Quant au capteur frontal, il s’agit d’un ultra grand-angle de 32 Mpx couplé à un capteur de profondeur de champ.

Des performances de haute volée pour un milieu de gamme

La carte maîtresse du Xiaomi 13 Lite est sans conteste son processeur. Sans pour autant atteindre le niveau des Snapdragon 8, le Snapdragon 7 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM offre d’excellentes prestations pour cette tranche de prix. Que ce soit dans un usage basique, en multitâche ou en gaming, il sait tirer son épingle du jeu, même si ce n’est pas parfait avec les gros jeux du Play Store. Il devrait être possible de jouer avec un niveau élevé de graphismes mais avec un taux de FPS réduit en retour.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Xiaomi 13 Lite peut compter sur une batterie de 4 500 mAh qui devrait tenir une journée entière. C’est peu, certes, mais ce smartphone profite en retour de la recharge rapide de 67 W qui lui permet de refaire le plein en approximativement 40 minutes, ce qui est bien utile avant de partir en soirée par exemple. Enfin, il faut préciser que par rapport à ses grands frères, le Xiaomi 13 Lite embarque un logiciel avec une génération de retard qui ne profite que de deux années de mises à jour majeures.

Pour en savoir plus, lisez notre prise en main du Xiaomi 13 Lite.

