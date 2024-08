Xiaomi Care : c’est quoi cette assurance pour les smartphones Xiaomi ?

Xiaomi lance en France Xiaomi Care, son programme d’assurance pour ses smartphones pour les protéger contre les accidents et les vols. De quoi éviter les mauvaises surprises, d’autant plus avec un téléphone tout neuf.

Xiaomi lance son Apple Care, sobrement appelé Xiaomi Care. Il s’agit d’un programme d’assurance auquel on peut souscrire lorsqu’on achète un nouveau smartphone Xiaomi, comme chez Apple. L’idée est vous protéger contre les accidents et/ou le vol dans les deux premières années après l’achat.

Désormais, lorsque vous achetez un smartphone Xiaomi, que ce soit sur la boutique de la marque ou non, vous pouvez le protéger contre les accidents et le vol. Le programme est disponible en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie ainsi qu’en Pologne. Attention cependant, tous les modèles ne peuvent être assurés, Xiaomi limite son programme aux modèles les plus récents et les plus chers.

Le site de Xiaomi Care // Source : Frandroid

Les smartphones Xiaomi disponibles avec le programme d’assurance

Voici la liste :

Quelles protections avec Xiaomi Care ?

Sur son site, Xiaomi propose deux formules. La première et la moins chère, c’est le forfait accidents sur deux ans, pour couvrir « les dommages accidentels subis par les smartphones ». Il vous autorisa à deux demandes de réparation sur 12 mois et une demande de remplacement ou de remboursement sur une période de 24 mois. Cela peut concerner les liquides renversés sur l’appareil, les chutes, les fissures, les chocs et différents impacts. Attention : il y peut y avoir une franchise sur les pièces, mais les frais de port sont gratuits. L’autre, c’est le forfait accidents et vol, qui protège en plus du forfait accidents contre le vol, sur une période de 24 mois. Le vol n’est couvert que dans les bâtiments ou véhicules fermés à clé ainsi qu’en cas d’agression.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce que met évidemment en avant Xiaomi, c’est le fait que les pièces détachées disponibles avec ce programme sont des pièces officielles et d’origine.