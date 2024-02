Avec moins de 300 € en poche, lequel de ses 2 smartphones milieu de gamme soldés choisir ?

Si vous attendiez les soldes pour changer de smartphone, avec un budget de 300 euros, le Realme 11 Pro 5G et le Honor Magic 6 Lite sont de bons candidats. Ils proposent un bon rapport qualité-prix, mais lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous aider à travers ce comparatif.

Entre 200 et 300 euros, il est tout à fait possible de trouver des téléphones avec un bon rapport qualité-prix… Certaines références voient même leur prix baisser pendant les soldes, comme ses deux smartphones : le Honor Magic 6 Lite et le Realme 11 Pro 5G.

Ces deux smartphones tentent de se reprocher d’une expérience premium avec un tarif contenu. Ils sont actuellement soldés à moins de 300 euros, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les deux smartphones en promotion durant les soldes

Deux milieu de gamme réussi

Que ce soit le Honor Magic 6 Lite ou le Realme 11 Pro 5G, les deux offrent un design soigné et bien maîtrisé. Celui d’Honor se veut tout en finesse, avec un écran incurvé sur la droite et la gauche. Pour un grand smartphone, la prise en main de l’appareil est assez bonne : les tranches sont prononcées et fines, ce qui offre une préhension efficace. Du côté du Realme, le look est des plus classiques, mais a le mérite d’être réussi. Tout comme son concurrent, il affiche un grand format incurvé donnant des impressions de smartphone haut de gamme. En revanche, on ne trouve aucune certification IP. Le Magic 6 Lite lui est certifié IP53, et résiste aux poussières ainsi qu’à l’eau de pluie.

Une fois retourné, les deux appareils mettent en avant un module photo circulaire. Le 11 Pro 5G de Realme se contente de deux capteurs : un capteur principal ProLight OIS de 100 Mpx (f/1,75) capable de filmer jusqu’en 4K 30 i/s, suivi d’un capteur portrait de 2 Mpx (f/2,4) plus anecdotique. Dommage de ne pas retrouver un ultra grand-angle. Tout repose donc sur le capteur principal, et ce n’est même pas un grand-angle… Toutefois, il se débrouille bien lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies, la colorimétrie est maîtrisée et le traitement logiciel permet d’avoir de bons résultats. Le Magic 6 Lite peut compter sur trois capteurs, un objectif principal de 108 Mpx, un ultra-grand-angle de 5 Mpx, et un capteur macro de 2 Mpx. Le capteur macro est toujours aussi inutile, les clichés manquent de lumière. Au moins, les selfies sont réussis, le mode portrait est correct et les couleurs sont assez fidèles à la réalité.

Des écrans dignes des plus haut de gamme

Sans surprises, la face avant de ces deux smartphones milieu de gamme affiche des bords affinés. Une fois allumée, ce sont des écrans très agréables à utiliser au quotidien. On retrouve chez l’un et l’autre, des écrans incurvés avec une grande diagonale de 6,7 pouces. La dalle du Magic 6 Lite n’est pas la meilleure, mais reste satisfaisante : Amoled, avec des couleurs vives, une bonne luminosité et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour ce qui est de celui de Realme, le constructeur chinois y ajoute une dalle Amoled en définition Full HD+ (2 412 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz assurant une navigation fluide.

Sur la partie logiciel, les deux profitent d’Android 13. Sur le Realme 11 Pro 5G, on retrouve Realme UI 4.0. L’interface s’inspire fortement de ColorOS, la solution d’Oppo, marque cousine de Realme. Facile à utiliser, elle regorge de personnalisations qui permettent de transformer l’expérience utilisateur en profondeur. Concernant le Honor Magic 6 Lite, il propose MagicOS 7.2 et regorge d’applications supplémentaires qui manquent d’intérêt…

MediaTek vs Snapdragon : deux processeurs efficaces

Pour faire fonctionner efficacement son Magic 6 Lite, Honor choisit de se tourner vers un SoC milieu de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 6 Gen 1 couplé à 8 Go de mémoire vive. Il assure très bien les tâches élémentaires, navigation, réseaux sociaux, contenu vidéo, appel, etc. En jeu, c’est différent, s’il est capable de lancer Fortnite, il est impossible de dépasser les 30 FPS. Quant à Genshin Impact, nous avons pu y jouer à 60 FPS avec quelques ralentissements, en graphismes réglés en « faible » uniquement.

Realme de son côté s’appuie sur un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 7 050 5G avec 8 Go de RAM. Avec une telle configuration, le Realme 11 Pro n’a aucun problème au niveau de la navigation et du multitâche, faire tourner des jeux avec une bonne fluidité est également possible à condition de ne pas être trop exigeant sur les graphismes.

Deux smartphones endurants, dont un plus avantagé

Pour la partie autonomie, les deux téléphones sont plutôt bien lotis. Celui d’Honor est alimenté par une batterie de 5 300 mAh. Une capacité généreuse, qui d’après le constructeur permet à l’appareil de tenir deux jours. Suite à notre test, nous pouvons affirmer que le Magic 6 Lite peut facilement tenir une journée et demie, mais de là à aller chercher les deux journées d’autonomie, pas vraiment. L’endurance de ce smartphone est bonne, et il s’accompagne d’une charge de 35 W qui permet de récupérer la moitié de la batterie en 30 minutes.

Son rival, quant à lui, embarque une batterie de 5 000 mAh. Sur le papier, c’est un téléphone rassurant à utiliser, mais tout dépendra de votre utilisation. D’après le constructeur chinois, l’autonomie en lecture vidéo s’élève à 19 heures, on peut donc compter sur une durée entre une journée et une journée et demie. Le Realme 11 Pro 5G a un bel avantage face au Magic 6 Lite : il est compatible avec la charge SuperVOOC de 67 W. Avec une telle puissance, 18 minutes suffissent pour atteindre la moitié de la batterie.

Realme 11 Pro 5G ou Honor Magic 6 Lite ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts de ses téléphones, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Un peu plus abordable que le Honor Magic 6 Lite, on recommandera davantage le Realme 11 Pro 5G pour son interface fluide et personnalisable. Sa dalle incurvée Oled est un plaisir à utiliser, et dont la navigation est agréable et fluide avec son taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il jouit aussi d’une bonne autonomie, avec une charge rapide, plus véloce que son rival. Son design maîtrisé conviendra à la majorité d’entre vous, tout comme ses performances.

Le Honor Magic 6 Lite se défend pourtant bien. Le design est toujours réussi, avec des formes harmonieuses. L’écran aussi est très joli : Amoled, 120 Hz, le tout avec une bonne luminosité adaptative. Ses performances photos ne sont pas des plus réussies, mais restent exploitables. Il a pour lui une autonomie confortable d’une journée et demie et une charge rapide satisfaisante. Reste à savoir si vous êtes prêt à vous contenter de deux ans de mise à jour, de performances en jeu limité, et d’une surcouche moins intéressante que le Realme 11 Pro.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver notre test complet sur le Honor Magic 6 Lite.



au meilleur prix ? Où acheter Le Honor Magic 6 Lite au meilleur prix ?

Pour découvrir d’autres modèles que ceux proposés ici par Realme et Honor, nous avons concocté pour vous un guide regroupant les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.