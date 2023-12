Honor Magic 6 Lite 5G, le précurseur d’une nouvelle génération de smartphones Honor

Le Honor Magic 6 Lite 5G est officiellement là, du moins en Italie. C'est sans doute le précurseur de toute une gamme Magic 6 qui sera dévoilée en 2024.

Honor a récemment officialisé en Italie son tout nouveau smartphone, le Honor Magic 6 Lite 5G (qui fait suite au Magic 5 Lite). Cet appareil n’a cependant pas encore de date de sortie ni de prix annoncé. Il a uniquement été confirmé pour le marché italien pour l’instant.

Le Honor Magic 6 Lite 5G est la version internationale du Honor X9b, déjà disponible en Chine. Ce modèle hérite de nombreuses caractéristiques du X9b, mais se distingue par une différence notable au niveau de la batterie : le X9b possède une batterie de 5 800 mAh tandis que le Magic 6 Lite dispose d’une batterie légèrement moins imposante de 5 300 mAh. D’ailleurs, ce Magic 6 Lite est le premier smartphone d’une imposante gamme chez Honor, incluant plus tard les modèles Standard, Pro et Ultimate, avec la possibilité d’une variante exclusive Porsche Design Edition.

Une fiche technique solide malgré l’appellation Lite

Focalisons-nous sur les caractéristiques du Magic 6 Lite. Ce smartphone arbore un écran Amoled de 6,78 pouces, offrant une définition Full HD+ (1200 x 2652 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un point fort de cet appareil est sa robustesse, grâce à un écran certifié SGS (ROHs), et un matériau absorbant les chocs avec des pores d’un micron, capables de réduire significativement l’impact en cas de chute. Là, c’est le marketing qui a peut-être craqué, mais on pourra vérifier ça.

Côté esthétique, le Magic 6 Lite sera disponible en trois coloris : Emerald Green, Midnight Black et Sunrise Orange, ce dernier étant en cuir végan. Le smartphone est équipé d’une batterie de 5 300 mAh supportant une charge rapide de 35 W. Sous le capot, le Magic 6 Lite est propulsé par un processeur Snapdragon 6 Gen 1, révélé par Qualcomm l’année dernière. Il est épaulé par 8 Go de RAM, extensible jusqu’à 16 Go grâce à la fonctionnalité Turbo RAM (de la mémoire virtuelle), et intègre un stockage interne de 256 Go en UFS 2.1. Pour la photographie, il dispose d’une caméra frontale de 16 Mpx et d’un ensemble de trois caméras arrière : un capteur principal de 108 Mpx (f/1,75), un ultra grand-angle et un capteur de profondeur de 5 Mpx, ainsi qu’une caméra macro de 2 Mpx.

Le Magic 6 Lite fonctionne sous MagicOS 7.2, basé sur Android 13. Avec des dimensions de 163,6 x 75,5 x 7,98 mm et un poids de 185 g, attendez-vous à un smartphone loin d’être compact.

La question demeure cependant : quand le Honor Magic 6 Lite 5G sera-t-il officiellement disponible en France ? Pour le moment, on ne sait pas.

