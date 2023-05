Ce smartphone très prometteur pourrait ne pas arriver en France

Le fabricant chinois Realme commence à communiquer sur son Realme 11 Pro. Un smartphone très prometteur dont le prix de vente devrait être très serré. Reste à voir s'il sortira en France.

En quelques mois, la marque Realme avait réussi à trouver sa place dans les colonnes de Frandroid. Cette marque propose des smartphones performants et bon marché qui ne sont pas sans rappeler le travail de la marque Redmi de Xiaomi.

Malheureusement, appartenant au même groupe que Oppo et OnePlus, la marque semble se faire très discrète en France depuis plusieurs mois. Au point de s’interroger sur la sortie de ses futurs produits dans l’hexagone.

Realme prépare un nouveau smartphone en juin qui, sur le papier, devrait se montrer très intéressant. Espérons qu’il sorte en France.

Une caméra de 200 mégapixels

Tous les regards se tournent vers le Realme 11 Pro Plus 5G, qu’il ne faudra pas confondre avec le Redmi Note 12 Pro Plus. Ce smartphone intègre notamment un capteur type 1/1,4 de 200 mégapixels au dos avec une stabilisation optique au niveau de l’objectif f/1,69. La marque promet un zoom x4 permis grâce à cette abondance de pixels.

La version chinoise du Realme 11 Pro+ intègre également un écran Amoled de 6,7 pouces Full HD+ 120 Hz et une puce MediaTek Dimensity 7050 épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une batterie de 5000 mAh permet d’alimenter le tout.

Il est commercialisé pour l’équivalent de 265 euros HT en Chine. Son lancement international est prévu pour le courant du mois de juin dans une grande conférence Realme. Reste à voir si ce lancement concerne aussi le marché européen et plus précisément le marché français. Sur le papier, ce smartphone semble tout avoir pour devenir une bête du rapport qualité/prix.

