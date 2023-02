Le Xiaomi 13 Lite se dévoile en vidéo : voici la fiche technique attendue

Si la sortie du Xiaomi 13 et 13 Pro en Europe est déjà confirmée par la marque, la variante Xiaomi 13 Lite vient d'être dévoilée en vidéo sur le réseau social Twitter. Un unboxing qui confirme les premières rumeurs : ce smartphone est une copie d'un autre modèle de Xiaomi.

L’arrivée du petit dernier de la gamme se précise ! Alors que la marque chinoise Xiaomi s’apprête à officialiser le lancement européen des Xiaomi 13 et 13 Pro au prochain salon du Mobile World Congress de Barcelone, le 27 février prochain, c’est au tour du Xiaomi 13 Lite de se dévoiler en vidéo, relaye le site d’informations Gizmochina.

C’est sur Twitter que le leaker indien Sudhanshu Ambhore a posté une vidéo du dernier de la fratrie, le 12 février dernier : on le voit déballer une boîte blanche floquée du nom du smartphone, de couleur gris, avant d’en sortir tous ses accessoires.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing. Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅ -6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Ravalement de façade pour le Xiaomi Civi 2

Au-delà de certifier la présence d’une coque et d’un chargeur de 67 Watts dans la boîte, cet unboxing confirme surtout que ce Xiaomi 13 Lite est la copie conforme du Xiaomi Civi 2, un smartphone sorti uniquement en Chine fin septembre 2022.

Le Xiaomi 13 Lite devrait donc présenter une fiche technique identique à son double chinois :

Écran Amoled Full HD de 6,55 pouces à bord incurvés ;

Taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

Interface MIUI 13 (Android 12) ;

Puce Snapdragon 7 Gen 1, compatible 5G ;

12 Go de RAM ;

Trois, caméras au dos : Un module principal de 50 mégapixels ; Un module ultra grand-angle de 20 mégapixels ; Un module macro de 2 mégapixels ;

Deux caméras sur le devant : Un module grand-angle et un ultra grand-angle de 32 mégapixels chacun

Batterie de 4 500 mAh

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

Pas de prise mini-jack 3,5 mm

Une seule version et un seul prix confirmés

Si ce 13 Lite est identique à son cousin chinois, trois variantes seraient proposées : 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec 12 Go de RAM.

Ce simple changement de nom avait déjà été corroboré début février par le leaker Billbil-kun sur Twitter, connu notamment pour ses révélations avérées sur le dernier Samsung Galaxy S23 ou sur les jeux ajoutés régulièrement dans le Xbox Game Pass. Ce dernier avait d’ailleurs évoqué deux couleurs (gris et bleu) et un prix européen pour ce Xiaomi 13 Lite : 549 euros pour un modèle à 256 Go de stockage.

PRICE REVEAL PREMIERE After revealing Xiaomi 13 and 13 Pro prices in France,

Here is the price of Xiaomi 13 Lite in at least 2 European countries 🔹Xiaomi 13 Lite 256GB Black/Blue: 549€ ⌛️Launch date: Same as Xiaomi 13/13 Pro launch date#Xiaomi13Litehttps://t.co/NcsnuBISY1 pic.twitter.com/jTyy01OJlF — billbil-kun (@billbil_kun) February 7, 2023

Un lancement européen possible au MWC

Fin janvier, ce même leaker avait déjà confirmé les prix français des deux autres smartphones de la même gamme, déjà annoncés en Chine depuis décembre : les Xiaomi 13 (999 euros) et 13 Pro (1299 euros), tous deux avec 256 Go de stockage.

Toujours selon Billbil-kun, le Xiaomi 13 Lite devrait être disponible dès le 8 mars 2023. Une sortie simultanée qui laisse penser que le smartphone sera présenté par la marque en même temps que ses grands frères, le 27 février au Mobile World Congress.

