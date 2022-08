Watch S1 Pro : Xiaomi lance une montre connectée distinguée avec 2 semaines d’autonomie

Xiaomi a annoncé une version « Pro » de sa Watch S1 avec une autonomie de deux semaines, un suivi GPS précis et de nombreuses données de santé.

En parallèle de la présentation, en Chine, de son nouveau smartphone à écran pliant, le Mix Fold 2, Xiaomi a également dévoilé une flopée de nouveautés. Outre les écouteurs Xiaomi Buds 4 Pro, la firme a également levé le voile sur une nouvelle montre connectée haut de gamme, le Xiaomi Watch S1 Pro.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle toquante numérique vient se positionner un peu au-dessus de la Xiaomi Watch S1 que nous avions testée précédemment. Comme le modèle précédent, il s’agit donc d’une montre dotée d’un écran rond avec un design qui mise sur l’élégance avant tout et avec une couronne sur le côté pour la navigation.

Dans le détail, la Xiaomi Watch S1 Pro est dotée d’un écran Oled de 1,47 pouce de diamètre avec une définition de 480 x 480 pixels. L’affichage offre par ailleurs une luminosité maximale de 600 cd/m². Xiaomi annonce par ailleurs la compatibilité avec un mode always-on et la possibilité d’installer plus de 100 cadrans différents.

Toujours sur le design, la Xiaomi Watch S1 Pro est dotée d’une couronne rotative qui, comme sur l’Apple Watch, va servir à naviguer dans l’interface logicielle de RTOS. La couronne est par ailleurs texturée pour assurer une bonne préhension. Xiaomi annonce par ailleurs une certification 5 ATM qui permet donc d’utiliser la montre pour de la natation à condition d’éviter la plongée en eau profonde. Le constructeur chinois a également intégré un verre en saphir afin d’assurer une meilleure protection contre les rayures. Trois formats de bracelets sont également proposés, avec de l’acier inoxydable, du cuir ou du caoutchouc.

Des mesures complètes pour la santé et le sport

Concernant les mesures de santé, la Xiaomi Watch S1 Pro profite des principales données avec un cardiofréquencemètre qui se double d’un oxymètre pour mesurer la SpO2. Elle embarque également un suivi de géolocalisation via GPS et GNSS double fréquence pour une meilleure précision. La mesure de la température cutanée est également de la partie, tout comme la mesure de la qualité du sommeil et le suivi de plus de 100 sports différents.

La Xiaomi Watch S1 Pro embarque également une compatibilité Wi-Fi en plus du Bluetooth. Elle permet également de passer des appels grâce au microphone et au haut-parleur intégré. Enfin, une puce NFC est également de la partie pour le paiement sans contact.

La Xiaomi Watch S1 est équipée d’une batterie de 500 mAh. Selon le constructeur, cela permettrait à la montre de profiter de deux semaines d’autonomie en mode classique, de dix jours en usage intense et de cinq jours en activant le mode always-on. La montre est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Pour l’heure, la Xiaomi Watch S1 n’a été annoncée qu’en Chine où elle est proposée au tarif de 1499 yuans, soit 214 euros. Aucune annonce n’a encore été faite quant à une commercialisation en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.