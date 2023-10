La Xiaomi Watch S1 Pro est une montre premium plus intéressante après 35 % de remise

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, Xiaomi n’hésite pas à concevoir des produits complets avec des prix bas. C'est la Watch S1 Pro qui voit son prix baisser et passe de 299 euros à 199 euros.

Bien installé sur le marché des montres, Xiaomi a sorti il y a quelques mois la Watch S1 Pro. Il s’agit d’un modèle haut de gamme qui fait mieux que le modèle classique : meilleure résolution, meilleure autonomie et a un capteur de température supplémentaire. Elle a le mérite de proposer un suivi plutôt complet côté santé et sport, le tout pour moins de 200 euros grâce à cette promotion.

Les atouts de la Xiaomi Watch S1 Pro

Une montre élégante avec un écran Amoled

Un bon suivi côté santé et sport

15 jours d’autonomie et compatible avec la charge sans fil

Avec un prix de départ à 299,99 euros, la Xiaomi Watch S1 Pro est aujourd’hui en promotion à 199,99 euros sur le site du constructeur, mais aussi sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Watch S1 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Watch S1 Pro au meilleur prix ?

Une jolie tocante à mettre sur votre poignet

La Xiaomi Watch S1 Pro a une allure de montre horlogère et s’appuie sur des matériaux nobles. Plus esthétique que la plupart des montres sportives, la Watch S1 Pro est une montre élégante avec son boîtier en acier inoxydable de 46 mm, un verre saphir et un bracelet en cuir brun.

Pour l’affichage, la firme chinoise opte pour une dalle Amoled de 1,47 pouce avec des bordures ultra-fines qui contribuent à sa belle apparence. Il est également doté d’une définition de 480 × 480 pixels et d’une luminosité pouvant atteindre les 600 cd/m². C’est assez léger, quand on sait que la dernière Galaxy Watch de Samsung et l’Apple Watch Series 9 peuvent monter jusqu’à 2 000 cd/m², mais les informations restent lisibles. On a aussi à disposition le mode Always-On, ainsi que le choix entre une centaine de cadrans différents. L’écran est tactile pour la navigation, mais vous pouvez aussi utiliser la couronne rotative pour cela.

Assure un bon suivi d’activité

Ce modèle fonctionne sous MIUI Watch OS, un logiciel qui est privé d’applications tierces ainsi que du paiement sans contact avec le NFC qui ne supporte aucune banque française. Heureusement, vous pouvez toujours recevoir les notifications de votre smartphone, passer des appels, la connecter à Alexa ou encore écouter de la musique.

Concernant les mesures de santé, la Xiaomi Watch S1 Pro profite d’un cardiofréquencemètre qui se double d’un oxymètre pour mesurer la SpO2. Elle embarque également un suivi de géolocalisation via GPS et GNSS double fréquence pour une meilleure précision. La mesure de la température cutanée est aussi de la partie, tout comme la mesure de la qualité du sommeil et le suivi de plus de 100 sports différents. Enfin, Xiaomi a intégré un accumulateur de 500 mAh dans sa Watch S1 Pro. D’après la marque, elle est capable de tenir durant deux semaines en mode classique, dix jours en usage intense et cinq jours en activant le mode always-on.

Il existe d’autres références tout aussi intéressantes et qui pourraient convenir à vos besoins. C’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.