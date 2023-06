Watch S1 Pro : la nouvelle montre haut de gamme signée Xiaomi est déjà en promotion

En début d'année, la Xiaomi Watch S1 Pro arrivait enfin en France, plusieurs mois après sa commercialisation en Chine. Présentée comme étant une montre connectée polyvalente, elle se débrouille pas mal sur le terrain du sport quand bien même elle n'est pas conçue pour cela. En ce moment, elle est disponible pour 234,99 euros au lieu de 299,99 euros en boutique officielle.

Comme l’indique son nom, cette montre connectée est la version haut de gamme de la Xiaomi Watch S1 que nous avions noté 7/10 dans nos colonnes. Les différences avec cette dernière ne sont pourtant pas nombreuses, la S1 Pro possède une meilleure résolution, une meilleure autonomie et a un capteur de température supplémentaire. Il n’en reste pas moins que cette montre est particulièrement élégante et qu’elle est en ce moment moins chère de 65 euros en boutique officielle.

La Xiaomi Watch S1 Pro en quelques points

Un design élégant et un écran AMOLED

Un bon suivi pour une montre non-sportive

Deux semaines d’autonomie

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Xiaomi Watch S1 Pro est maintenant disponible en promotion à 234,99 euros en boutique officielle grâce à une réduction de 50 euros au panier et un coupon de 15 euros pour les nouveaux clients.

Une smartwatch qui mise tout sur l’apparence

Boîtier en acier inoxydable de 46 mm, verre saphir et bracelet en cuir brun ont été utilisés dans la conception de cette Xiaomi Watch S1 Pro, des matériaux nobles pour lui donner un design passe-partout, mais surtout une élégance intemporelle. Il est vrai que c’est plus esthétique que la plupart des montres sportives dotées de boîtiers qui mangent tout le poignet et de bracelet en caoutchouc. Ajoutez à cela un minimum de résistance avec une certification 5 ATM et le verre saphir qui ne se raye pas.

L’un des gros points forts de la Xiaomi Watch S1 Pro est sans aucun doute son écran, une dalle AMOLED de 1,47 pouce avec des bordures ultra-fines qui contribuent à sa belle apparence. Il est également doté d’une définition de 480 x 480 pixels et d’une luminosité pouvant atteindre les 600 cd/m², vous avez également le mode Always-On à disposition ainsi que le choix entre une centaine de cadrans différents. L’écran est tactile pour la navigation, mais vous pouvez aussi utiliser la couronne rotative pour cela.

Des fonctionnalités en deçà de la concurrence

La Xiaomi Watch S1 Pro est probablement la dernière montre connectée du constructeur chinois à fonctionner sous MIUI Watch OS, et pour cause, ce logiciel la prive d’une boutique d’applications tierces ainsi que du paiement sans contact avec le NFC qui ne supporte aucune banque française. Sans compter quelques bugs et un manque criant de fonctionnalités, l’expérience utilisateur peut paraître déplaisante. Heureusement, vous pouvez toujours recevoir les notifications de votre smartphone, passer des appels, la connecter à Alexa ou encore écouter de la musique.

Pour ce qui est du suivi sportif, la Xiaomi Watch S1 Pro est dotée de quelques capteurs pour suivre vos performances sportives sur plus d’une centaine de disciplines, mais aussi votre sommeil. Même si elle ne dispose pas de fonctionnalités avancées pour le sport, la Xiaomi Watch S1 Pro saura vous contenter avec la mesure des données, aussi fiable et précise que s’il s’agissait d’une smartwatch sportive, surtout avec son GPS bi-bande. Enfin, la batterie de 500 mAh assure une autonomie de deux semaines en utilisation moyenne.

