Élégante et premium, la smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro est à -40 % à l’occasion du Black Friday

La Xiaomi Watch S1 Pro est la dernière montre connectée du constructeur chinois, dévoilée cette année lors de la MWC 2023, il lui a fallu plusieurs mois pour arriver en France après sa commercialisation en Chine. Pendant le Black Friday, le constructeur chinois la brade sur son site officiel en faisant dégringoler son prix de 299,99 euros à 179,99 euros.

Version haut de gamme de la Xiaomi Watch S1, la Watch S1 Pro propose de menues améliorations par rapport à sa petite sœur mais reprend surtout son design élégant avec son boîtier rond et son bracelet à boucle ardillon, très proche d’une montre classique. Le Black Friday est l’occasion de mettre cette tocante autour du poignet pour moins cher que d’habitude puisqu’elle profite actuellement d’une réduction de 40 % en boutique officielle.

La Xiaomi Watch S1 Pro en quelques points

Un look élégant et passe-partout avec un écran AMOLED

Jusqu’à deux semaines d’autonomie

Un suivi avancé de la santé et des performances sportives

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Xiaomi Watch S1 Pro est maintenant disponible en promotion à 179,99 euros en boutique officielle.

Une montre sobre et sophistiquée à la fois

Il est rare qu’une montre connectée revête une apparence aussi « classique », un pari de Xiaomi qui mise sur l’élégance et un style intemporel pour attirer les regards. Le boîtier en acier inoxydable de 46 mm avec sa couronne à 2 heures, le verre saphir qui protège l’écran des rayures et le bracelet en cuir de veau font de la Xiaomi Watch S1 Pro une montre que l’on pourrait croire sortie de l’atelier d’un horloger. De plus, elle profite d’une certification 5 ATM qui l’autorise à être immergée jusqu’à une certaine profondeur.

En lieu et place du cadran et des aiguilles, la Xiaomi Watch S1 Pro est dotée d’un écran AMOLED tactile de 1,47 pouce aux bordures ultra-fines qui contribuent à son apparence premium. La dalle est en définition 480 x 480 pixels et sa luminosité est capable d’atteindre un pic de 600 cd/m², ce qui est assez léger pour la lire en plein soleil, d’autant plus que certains concurrents grimpent à 2 000 cd/m². Cet écran dispose également d’un mode Always-On et propose une centaine de cadrans différents.

Performante mais limitée sur certains aspects

La Xiaomi Watch S1 Pro fonctionne sous MIUI Watch OS, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle dans le sens où ce logiciel empêche l’installation des applications tierces et d’utiliser le paiement sans contact puisque son NFC n’est compatible avec aucune banque française. On retrouve toutefois les fonctionnalités basiques, à savoir passer des appels, recevoir les notifications du smartphone, écouter de la musique ou l’associer avec Alexa, mais il en manque d’autres, faisant que la Watch S1 Pro est un peu dépassée par la concurrence.

Cette montre connectée parvient à se rattraper avec son autonomie. Peu énergivore, sa batterie de 500 mAh est capable de tenir jusqu’à deux semaines avant de tomber à plat. Les mesures sport et santé sont assurées par un cardiofréquencemètre, un oxymètre et un capteur de température cutanée. La Xiaomi Watch S1 Pro est ainsi capable d’assurer un suivi du sommeil et d’analyser les performances dans une centaine de disciplines sportives. Enfin, c’est un GPS bi-bande qui se charge de la géolocalisation.

