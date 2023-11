Sony WH-1000XM5, AirPods Pro 2 ou encore Bose QC Ultra… le Black Friday permet de s’équiper en audio pour pas cher

La Black Friday Week met aussi à l'honneur les produits audio sous toutes leurs formes. Dans cette sélection des meilleures offres, vous trouverez casques, écouteurs ou encore barres de son en réduction et qui valent l'investissement.

Toutes les catégories de produits audio ont droit aux meilleures offres pendant la Black Friday Week. Vous êtes à la recherche d’un casque audio, d’une barre de son ou tout simple de la meilleure paire d’écouteurs sans fil du marché ? L’équipe Bons Plans de Frandroid a sélectionné pour vous les affaires les plus attractives de la période.

Les meilleures offres audio de la Black Friday Week

Sony WH-1000XM5

Ce casque audio Bluetooth est une mise à jour de sa génération précédente. Si vous êtes à la recherche d’une référence dans le secteur, le Sony WH-1000XM5 est la bonne pioche. La qualité sonore est la réelle valeur ajoutée du casque tout comme la réduction de bruit active. Au regard de notre test, son point faible était son prix. Lors de la Black Friday Week, le casque audio Sony est à 299 euros sur le site de la Fnac.

Le Sony WH-1000XM5 en bref :

L’excellente réduction de bruit active

Sa qualité audio globale

Une application complète

AirPods Pro 2

Dans la même veine, si vous préférez les écouteurs sans fil, les AirPods Pro 2 sont en promotion lors de la Black Friday Week. Outre la qualité de construction, le produit se distingue aussi par l’audio mise en avant. Cela va de pair avec la réduction de bruit active qui est l’une des meilleures du marché. L’autonomie est aussi de haut niveau avec 6 heures d’autonomie sans l’ANC qui va de pair avec le boîtier de recharge. Pendant la période, les AirPods 2 Pro sont à 239 euros sur Amazon.

Les AirPods Pro 2 en bref :

Confort de port irréprochable

Des performances sonores exceptionnelles

L’autonomie

Bose QC Ultra

C’est aussi l’occasion de trouver des casques audio haut de gamme en réduction. C’est le cas du casque Bose QC Ultra qui brille au premier abord par ses performances en matière audio et d’ANC. Grâce à sa bonne construction, il offre une superbe immersion pour de longues sessions d’usage. Lors de la Black Week, on le trouve à 449 euros seulement sur le site de la Fnac, soit 50 euros de réduction. À noter que la même offre est disponible chez Darty.

Le Bose QuietComfort Ultra, c’est quoi ?

Un casque circum-aural qui englobe les oreilles pour plus de confort ;

Une très bonne qualité audio ;

Une excellente réduction de bruit active ;

Plus de 30 heures d’autonomie ;

Bluetooth multipoint.

Jabra Elite 5

Les écouteurs sans fil de chez Jabra sont salués au sein de notre test pour leur polyvalence. La qualité audio proposée est idéale pour tous les cas d’usage sans être exceptionnels. Surtout, il faut saluer la qualité de l’application compagnon Jabra qui permet d’égaliser la qualité sonore. Habituellement, les Jabra Elite 5 sont vendus à 179 euros. Durant la Black Week 2023, on peut se les procurer à 99 euros seulement sur le site de Darty.

Les Jabra Elite 5 en bref :

Un son de qualité ;

Une bonne réduction de bruit active ;

Une autonomie solide.

Bang & Olufsen Beoplay H95

Pour des casques audio atteignant la barre symbolique des 1000 euros, la période de la Black Friday Week est idéale pour obtenir des produits d’un tel standing. Le casque B&O Beoplay H95 se distingue par d’excellentes performances au quotidien, notamment une autonomie à 50 heures. Les haut-parleurs en titane intégrés au casque offrent une qualité sonore quasiment irréprochable. Ce casque Bang & Olufsen Beoplay H95 était de 999 euros. Grâce au Black Friday, ce prix baisse de 40%, puisqu’il est en vente sur Amazon à seulement 699 euros.

Le Bang & Olufsen Beoplay H95 en bref

Un casque cirum-aural au confort reconnu ;

Jusqu’à 50 heures d’autonomie ;

Deux haut-parleurs en titane de 40 mm pour un son excellent.

Beats Studio3

La marque Beats by Dr. Dre est l’un des acteurs les plus connus sur le marché de l’audio. Si vous êtes à la recherche d’un bon produit pour assurer vos usages quotidiens, le Beats Studio3 est capable de répondre à ce genre de besoins. Outre la bonne qualité audio, ce modèle offre aussi une autonomie de 40 heures une fois activé en Bluetooth. Lors de la Black Friday Week, le casque Beats Studio3 est à 199 euros au lieu de 399 euros sur le site de la Fnac.

Les Beats Studio3 en bref :

Son design signature

La qualité audio

Autonomie de 40 heures

Bose QuietComfort Earbuds II

Les écouteurs sans fil de chez Bose sont, eux aussi, connus pour la qualité de leurs prestations. C’est le cas des Bose QuietComfort Earbuds II qui disposent d’une qualité d’ANC capable de tenir tête aux AirPods. L’application compagnon permet de gérer l’égaliseur sonore jusqu’au bout des doigts. En bref, des écouteurs que l’on ne peut que vous recommander. Bose QuietComfort Earbuds II à 199 euros au lieu de 399 euros.

Les Bose QuietComfort Earbuds II en bref :

Confortables à porter

La réduction de bruit active

Les contrôles tactiles

Yamaha SR-C30A

La Yamaha SR-C30A est une barre de son à l’excellent rapport qualité/prix disposant d’une entrée HDMI Arc et d’une entrée optique. Vous avez droit aussi à une connexion Bluetooth pour compléter l’ensemble. Le produit est accompagné par un caisson de basses pour une puissance de 40 W. Pendant la Black Friday Week, la barre de son Yamaha est à 129 euros au lieu de 299 euros.

La Yamaha SR-C30A en bref :

Facile à installer

Puissance de 40 W

Connectivité complète

Bose Smart Soundbar 900

Un appareil comme la barre Bose Smart Soundbar 900 est un bon investissement pendant cette période. Le modèle se distingue d’abord par sa qualité de construction et des finitions irréprochables. En matière de qualité audio, la signature sonore est équilibrée pour s’adapter à tous les types de contenus. Ajoutez à cela une compatibilité à Air Play 2 et Chromecast et vous aurez droit à un usage des plus complets. Pendant la Black Friday Week, la Bose Smart Soundbar 900 est à 649 euros au lieu de 999 euros.

Bose Smart Soundbar 900

Une qualité de construction premium

Sa qualité sonore polyvalent

Compatible Air Play 2 et Chromecast

