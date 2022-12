Xiaomi Pad 6 : toujours plus de puissance attendue

Selon le site Xiaomiui, la tablette Xiaomi Pad 6 devrait embarquer un processeur encore plus puissant que celui du Pad 5. Une version Pro serait encore au rendez-vous… mais uniquement pour le marché chinois.

En 2022, la Xiaomi Pad 5 constituait l’une des meilleures alternatives en matière de tablettes Android abordables. Son design sobre et efficace, sa puissance, son écran de 120 Hz et sa bonne fluidité au quotidien ont clairement éclipsé ses petits défauts, qu’étaient l’absence de capteur d’empreinte, un son inégal et une charge un peu lente.

Voir Xiaomi remettre le couvert en 2023 n’a donc rien d’étonnant. D’ailleurs, la Xiaomi Pad 6 avait déjà fait parler d’elle plus tôt cette année… avant de se faire tranquillement oublier le temps de quelques mois. Mais c’était sans compter sur le site Xiaomiui – relayé par Xataca Android – qui revient à la charge avec quelques nouvelles informations.

Snapdragon 870 au programme

Ce qu’il faut principalement retenir, c’est le modèle du processeur qui équipera la Xiaomi Pad 6 : un Snapdragon 870, au lieu d’un Snapdragon 860 sur son prédécesseur. Cette génération de SoC date de janvier 2021 et nous avait clairement convaincu à bord du Poco F3 : nous lui avions d’ailleurs attribué un 10/10 en performances.

Avec une telle puce, le Xiaomi Pad 6 devrait être en mesure de faire tourner des jeux 3D sans grandes difficultés. Pour le reste des tâches moins gourmandes en ressources, cela devrait être une formalité. Xiaomiui affirme par ailleurs que ce modèle sortira aussi bien en Chine qu’en Europe. La France devrait logiquement être concernée.

Une version Pro attendue

Aucune autre information technique n’est connue à ce jour. En revanche, la version Pro semble avoir fait l’objet d’une plus grosse fuite : il serait question d’un écran OLED et d’une définition de 2880 x 1880 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le tout complété par quatre haut-parleurs.

Malheureusement, cette version plus aboutie serait uniquement réservée à la Chine, comme ce fut le cas avec la Xiaomi Pad 5 Pro.

