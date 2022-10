Pourquoi les tablettes pourraient (un peu) voler la vedette aux smartphones

Le marché des tablettes profite d'un nouveau souffle qui se confirme en 2022. Plusieurs éléments tendent à montrer que ces produits pourraient occuper un rôle majeur dans les stratégies de marques historiquement dédiées aux smartphones.

En 2021, nous évoquions le début d’un retour en force des tablettes. Jusque-là pourtant, mis à part les iPad d’Apple toujours bien plébiscités, ces produits ne semblaient pas être considérés comme prioritaires chez les constructeurs Android. Hormis les Samsung Galaxy Tab qui ont toujours tenté, bon an, mal an, de faire de la résistance contre la pomme, nous avions peu d’alternatives à nous mettre sous la dent.

Or, en 2022, on peut voir que le bel élan de l’année dernière ne s’est pas tari. Au contraire, il s’intensifie avec de plus en plus de références lancées ou teasées par de grands acteurs du secteur. En quelques mois seulement, nous avons déjà parlé de la Realme Pad Mini, l’Oppo Pad Air, la Xiaomi Redmi Pad, l’Honor Pad 8, la Vivo Pad ou encore de la Nokia T10. N’oublions pas non plus la Google Pixel Tablet — nous y reviendrons. Pour brasser un peu large, nous pourrions même citer la Huawei MatePad Pro 2022 sous HarmonyOS.

Bref, tout cela montre bien qu’il y a une dynamique sur le marché des tablettes. Surtout, on peut y voir la preuve que ces produits revêtent un intérêt de plus en plus stratégique pour les marques. De quoi permettre aux ardoises de prendre une petite revanche sur les smartphones qui ont longtemps été placés au-dessus de tout.

Les tablettes sauvent les meubles

« Le marché des tablettes s’est mieux comporté que prévu malgré les pressions inflationnistes, les problèmes géopolitiques et les restrictions continues en Chine dues au Covid », explique Anuroopa Nataraj, analyste senior au sein d’IDC. Selon ce cabinet d’analyses, 40,5 millions d’exemplaires ont été livrés pendant le deuxième trimestre de 2022 (les smartphones représentent 286 millions de ventes dans la même période). Cela constitue une hausse faible (0,15 %), mais une hausse quand même par rapport à la même période de l’année dernière. Ainsi, malgré un contexte défavorable, les tablettes s’en sortent plutôt bien, sans laisser trop de plumes.

Anuroopa Nataraj estime que « plusieurs facteurs jouent en faveur des tablettes : l’un d’entre eux est la demande continue de tablettes comme alternatives moins chères aux PC ». Ce n’est pas tout. Dans le rapport d’IDC, on peut lire que « les nouveaux vendeurs comme Xiaomi, Oppo, Vivo et Realme ont également obtenu des résultats supérieurs aux attentes, ce qui a contribué à la croissance du marché des tablettes Android au cours du trimestre ».

Des propos corroborés par le site StatCounter qui montre que les parts de marché des tablettes Android progressent de manière intéressante à 48,64 % en septembre 2022.

Notons tout de même que, même si le leader Apple perd du terrain (51,15 %), il a encore une très large avance. Gardez en effet en tête que ce graphique oppose la pomme à tous les constructeurs Android. Les récents iPad Pro M2 et l’iPad 10 peuvent espérer de belles ventes pendant la période des fêtes.

Les smartphones sont moroses

Les tablettes donnent donc quelques raisons de sourire aux acteurs du marché. À l’inverse, les ventes de smartphones continuent de dégringoler inexorablement. Rien d’étonnant puisqu’il n’y a jamais eu aussi peu de smartphones remplacés depuis 2008. Si c’est une bonne chose pour l’environnement, cela engendre des rentrées d’argent moins importantes pour les marques.

Le manque d’innovation sur smartphones est cité parmi plusieurs causes. Au lieu de se démener et de perdre trop d’énergie dans ce secteur, les fabricants ont sans doute intérêt à diversifier leurs catalogues de produits pour accroître leurs ventes. Les tablettes représentent ainsi une bonne alternative pour les constructeurs historiques de smartphones.

C’est un secteur facile à pénétrer pour ces entreprises — il y a toujours eu beaucoup de passerelles entre smartphones et tablettes — et, comme on l’a vu, la dynamique du marché est plus réjouissante.

Google y croit

Il y a enfin un autre élément qui peut grandement peser dans la balance : Google. Ce dernier prépare en effet une Pixel Tablet pour 2023. Ce simple projet est déjà encourageant pour l’ensemble du secteur puisqu’il montre que même le géant du web croit en cette catégorie de produit. Mais ça ne s’arrête pas là.

Google est aussi celui qui donne le ton sur Android en y intégrant telle ou telle nouveauté. Or, la firme de Mountain View s’intéresse beaucoup aux grands écrans — que ce soit pour les smartphones pliables ou les tablettes — et veut donc adapter le système d’exploitation en conséquence. C’est dans cette optique qu’Android 12L a vu le jour.

Or, on a longtemps critiqué Android et ses applications pour leurs adaptations non optimales à l’affichage tablette. Google affiche désormais sa volonté de changer la donne et les autres constructeurs Android seront sans doute ravis de suivre le mouvement.

La tablette au centre ?

Voici autant d’éléments qui tendent à donner à la tablette une place de plus en plus importante dans les stratégies des différentes marques. Ayant longtemps été dans l’ombre des smartphones, les ardoises peuvent maintenant prétendre à en devenir un bon complément. D’ailleurs, elles sont amenées à jouer un rôle important à la maison pour contrôler les autres objets connectés.

C’est d’ailleurs la vision partagée par Google avec sa Pixel Tablet : grâce à un socle de charge particulier, l’appareil peut toujours être utilisé afin d’exécuter certaines tâches, même quand vous ne l’avez pas entre les mains. Dans une telle perspective, on garde le smartphone pour l’emmener partout avec soi, mais on utilise la tablette quand on est à la maison.

La tablette a donc le potentiel de devenir une pièce maîtresse dans les écosystèmes que chaque marque s’efforce de construire.

