Nokia T10 : une tablette petit format sous Android 12 qui s’annonce très abordable

En fin d'année 2021, Nokia était revenu sur le marché des tablettes avec son modèle T20. L'expérience a a priori été convaincante puisque le constructeur enchaîne sur un modèle plus petit et plus abordable, la T10.

Depuis de nombreux mois, le marché des tablettes regagne en énergie. Les modèles se multiplient, tant sur le haut de gamme que sur l’entrée de gamme. Nokia l’avait bien compris puisqu’en octobre 2021, la marque officialisait sa T20, une petite tablette tactile Android avec pour principal argument son prix. Un exercice qui s’avère apparemment concluant, car Nokia annonce aujourd’hui la T10, petite sœur du modèle précédent.

Un écran qui fait des concessions

Le modèle présenté a une dalle avec une diagonale de 8 pouces, pour un format 16:10 dans l’air du temps. Pas de Full HD, on a droit à une définition de 800 par 1280 pixels. Sur le design, les bordures se sont épaissies sur le haut de l’écran et le menton, son poids est de 375 g. Le fabricant indique une certification IPX2, qui est une très légère résistance à de faibles éclaboussures.

Du côté des capteurs photo aussi, Nokia réduit la facture avec un appareil photo arrière de 8 Mpx doté de quelques fonctions d’autofocus. La caméra avant est en full focus avec 2 Mpx. Vraisemblablement, ce sera juste ce qu’il faut pour prendre quelques photos et passer des appels vidéo.

Des performances limitées, mais la Nokia T10 sera livrée avec Android 12

Plusieurs configurations seront disponibles pour la Nokia T10, l’une avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM, l’autre avec 64 Go de stockage et 4 Go de stockage. Elle fonctionne grâce au CPU Unisoc T606, qu’on trouve aussi dans le Nokia G21 officialisé en février dernier.

Sur la connectivité, Nokia annonce une compatibilité 4G grâce au port nano SIM de sa tablette. On a droit à du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0 et une prise audio 3,5 mm également. L’autonomie de la batterie devrait permettre de tenir toute une journée et l’on pourra la recharger en 10 W grâce au chargeur qui sera inclus. Bonne nouvelle, cette tablette tactile sera livrée avec Android 12. Nokia nous apprend que sa T10 aura deux ans de mises à jour Android ainsi que trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Cependant, aucune date de sortie n’a été dévoilée par la marque. On sait simplement qu’une cover sera disponible et que la tablette sera vendue en bleu marine uniquement. On ne connaît pas non plus le prix de la Nokia T10, bien que l’on sache qu’elle sera positionnée en entrée de gamme. À titre de comparaison, la Nokia T20 avait été lancée au prix de 239,90 euros dans sa configuration de base. On peut donc s’attendre à un tarif en dessous des 200 euros.

