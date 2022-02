Le Nokia G21 promet 3 jours de batterie et un écran à 90 Hz

HMD Global a dévoilé un nouveau smartphone accessible, le Nokia G21. Il succède très logiquement au Nokia G20 de 2021.

HMD Global continue son bonhomme de chemin avec la marque Nokia qu’il a fait renaître sur le marché du smartphone. Le Nokia G21 est le dernier smartphone en date du constructeur. Avec ce nouveau smartphone, la marque veut faire des ajouts sages et robustes pour assurer la longévité du produit.

Une batterie de 5050 mAh qui promet beaucoup

L’une des forces du Nokia G21, c’est son autonomie annoncée de trois jours d’utilisation. Elle serait permise par une batterie de 5050 mAh assez volumineuse. Le smartphone pourra être recharge très relativement rapidement, puisque Nokia annonce du 18W par USB PD 3.0, le minimum. D’autant que le chargeur fourni par la marque n’offrira qu’une puissance de 10W.

Cette batterie devra alimenter une puce Unisoc T606 gravée en 12 nm et équipée de deux cœurs Cortex-A75 et six cœurs Cortex-A55, épaulée par une puce graphique Helio G35. Il est également question d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition assez basse, du « 720p+ » mais un taux de rafraichissement à 90 Hz intéressant pour la fluidité de l’expérience.

Un prix accessible

Le module photo repose sur un capteur principal de 50 mégapixels, sans plus de détails. HMD promet un capteur de 5 mégapixels à objectif ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels pour le mode macro. Le téléphone est également équipé d’un lecteur d’empreinte sur la tranche, au niveau du bouton d’alimentation.

Enfin, le Nokia G21 tourne malheureusement sous Android 11, soit la version d’Android sorti en 2020. HMD Global promet tout de même deux mises à jour majeures et trois ans de mises à jour de sécurité. Le téléphone devrait donc avoir le droit à Android 12 et Android 13.

HMD Global annonce que le Nokia G21 sera commercialisé à 170 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.