Nokia T20 : une tablette Android sobre et abordable pour le quotidien

De nouveau demandées en période Covid, les tablettes connaissent un regain d'intérêt de la part du consommateur. Il n'en fallait pas plus pour que Nokia saute le pas et revienne sur le marché des ardoises Android avec sa T20... une tablette bien équipée sur le papier malgré son petit prix.

Le secteur des tablettes Android commence à reprendre des couleurs. Autrefois seuls ou presque sur ce marché, Samsung, Huawei et Lenovo se confrontent depuis peu à une concurrence raffermie… car alléchée par un net regain d’intérêt du consommateur, suffisant pour faire bondir de 53 % les ventes entre 2020 et 2021. Après le lancement de la très bonne Xiaomi Pad 5, testée par nos soins, voilà donc que Nokia se joint à la fête avec sa T20.

Cette nouvelle tablette marque le retour du constructeur scandinave sur le marché des ardoises Android après plusieurs années d’absence. Elle avait fait l’objet de rumeurs persistantes ces dernières semaines, avant d’être évoquée fin septembre par les canaux officiels de Nokia. Un rendez-vous le 6 octobre avait alors été pris par la marque, pour une présentation en bonne et due forme : nous y sommes.

Une fiche technique modeste, mais bien équilibrée

Sans chambouler le marché, cette nouvelle Nokia T20 fait plutôt bonne impression. On y trouve un écran LCD 2K (1200 par 2000 pixels) lumineux (400 nits annoncés) de 10,4 pouces, derrière lequel un processeur chinois UNISOC Tiger T610 œuvre en silence. Ce dernier regroupe 2 coeurs Cortex A75 et 6 coeurs Cortex A55 et s’associe à 3 ou 4 Go de RAM en fonction de la configuration choisie. La Nokia T20 profite pour le reste de 32 ou 64 Go de stockage extensibles jusqu’à 512 Go par l’intermédiaire d’un port microSD.

La nouvelle tablette de Nokia est alimentée par une batterie de 8200 mAh compatible avec la recharge 15W (seul un chargeur de 10 W sera toutefois fourni, précise Nokia) et disposera d’Android 11 en sortant de la boîte. Nokia promet 3 ans de mises à jour de sécurité et deux mises à jour majeures d’Android.

Côté photo, il faudra se contenter d’un capteur dorsal de 8 Mpx avec autofocus et flash, tandis qu’un module de 5 Mpx se loge en façade. Il est compatible avec l’identification faciale et s’accompagne de deux micros et de deux haut-parleurs. La connectique de la tablette s’axe pour sa part sur un port USB-C et une prise casque, et sa connectivité se limite à du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. Une option 4G est par contre d’actualité.

Côté design, Nokia promet la même qualité d’assemblage que sur ses derniers smartphones, mais avec un format évidemment plus grand. La T20 en elle-même ne dépasse pas les 247,6 x 157,5 x 7,8 mm pour 470 grammes, grâce à son châssis en aluminium sablé. On notera enfin la présence d’une certification IP52 qui devrait lui assurer une certaine résistance à la poussière et aux chutes.

Prix et date de sortie de la Nokia T20 en France

La Nokia T20 est annoncée en France à 239,90 euros en version 4 Go de RAM / 64 Go de stockage et Wi-Fi, tandis que le modèle compatible 4G monte à 259,90 euros. Nokia a également annoncé quelques accessoires pour sa tablette, dont un étui de protection renforcé. Nous ignorons pour l’instant son prix.