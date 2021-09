Peu cher, le dernier Nokia offre un grand écran et une copieuse autonomie

Comptez deux jours d'autonomie et 6,82 pouces pour le dernier-né de Nokia. En dehors de ces deux atouts, le Nokia G50 est un smartphone d'entrée de gamme assez classique.

Nokia veut miser sur le robuste et l’abordable pour ses smartphones. C’est dans cet esprit que l’ancien géant de la téléphonie dévoile le Nokia G50.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à choisir pour leur autonomie en 2021 ?

Celui-ci pourrait offrir un certain nombre d’arguments qui pourraient convaincre les acheteurs de l’entrée de gamme, qui n’ont pas trop envie de s’embarrasser avec des fonctionnalités incroyables, mais qui souhaitent juste un smartphone sur lequel compter.

Grand écran et grande batterie

À commencer par sa connectivité 5G qui est toujours un plus si l’on souhaite garder son smartphone quelques années. Notons aussi la présence d’un grand écran de 6,82 pouces, qui ne semble pas décourager la marque finlandaise sur l’autonomie de son appareil, puisqu’elle promet ni plus ni moins que deux jours consécutifs de batterie.

Le Nokia G50. // Source : Nokia Le Nokia G50. // Source : Nokia Le Nokia G50. // Source : Nokia

Il faut dire aussi qu’on est loin d’une dalle dernier cri. Celle-ci affiche une luminosité maximale de 450 cd/m² selon Nokia, le tout en HD+ seulement.

La batterie de taille assez imposante aide beaucoup à croire à cette promesse. Il s’agit en effet d’un accumulateur de 5000 mAh, qui peut être rechargé en 18 W.

Une petite configuration

Le reste de la configuration du Nokia G50 relève davantage de l’entrée de gamme. On y trouve un Soc Snapdragon 480 et 4 Go de RAM. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est supporté tout de même.

Sur les capteurs photo, un petit effort a été produit, puisqu’on trouve trois capteurs, un principal de 48 mégapixels, un 5 mégapixels pour l’ultra grand-angle et un 2 mégapixels de profondeur.

Deux configurations sont proposées en 128 et 64 Go de stockage à 299 et 199 euros. Côté coloris, il faudra choisir entre le bleu océan et un rose sable.