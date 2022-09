Huawei MatePad Pro 2022 officialisée : un design avantageux et Harmony OS 3.0

Huawei continue sa stratégie de diversification avec une nouvelle tablette sous HarmonyOS 3.0.

Huawei renouvelle sa gamme de tablette haut de gamme, les MatePad Pro avec deux nouveaux modèle prévus pour sortir cet automne. Les deux sont rigoureusement les mêmes, à l’exception de leur taille de dalles, 11 et 12,6 pouces.

Nous avons pu les prendre rapidement en main lors de l’IFA 2022. Les deux appareils respirent clairement la qualité de fabrication, leurs écrans Oled 120 Hz avec un ratio châssis-écran de 92% nous ont paru ne souffrir d’aucun défaut décelable à première vue.

Ajoutons que si les deux tailles de dalles semblent proches, Huawei a résolument développé deux formats complètement différents. Le 11 pouces mise vraiment sur la portabilité tandis que le 12,6 pouces paraît plus confortable, mais moins facile à transporter. Les deux photos ci-dessous des claviers (vendus séparement) en témoignent.

La 12,6 pouces La 11 pouces

Les différences ne s’arrêtent pas là : le modèle plus grand intègre deux haut-parleurs supplémentaires pour arriver à huit. La batterie est bien sûr plus grande aussi, comptez 10 058 mAh contre 8300 mAh sur la version 11 pouces. Les deux accumulateurs sont alimentés par 40 W de puissance de charge.

Massive et inspirée des Huawei P

Autre élément que l’on peut tirer de la prise en main : les deux tablettes m’ont paru plutôt massives. Le modèle le moins lourd pèse tout de même 449 g. Revers de la médaille ou pas, elles sont toutes deux excessivement fine : 5,9 mm pour la version 11 pouces.

Les deux tablettes sont animées par l’interface HarmonyOS, sorte d’alternative à Android ressemblant très fortement à Android, intégrant au mieux les applications de Huawei et faisant la part belle aux widgets. On peut même les empiler comme cela est possible sur iOS ou One Ui.

En plus de tablettes, un nouveau stylet a été présenté, le Huawei M-Pencil (2e génération). Il peut être rechargé en le posant sur le dessus de la tablette où il se retrouve aimanté. Signalons aussi le dos du téléphone qui s’inspire sensiblement de la série P de smartphones en intégrant le même cercle pour ses deux capteurs.

Huawei annonce un tarif de 649,99 euros pour sa MatePad Pro. Le lancement est prévu courant octobre pour la 11 pouces et novembre pour la 12,6 pouces.

