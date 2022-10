MatePad Pro 2022 : Huawei baisse déjà le prix de sa nouvelle tablette premium

Huawei renouvelle sa gamme de tablettes premium, avec la MatePad Pro 2022. Elle a de nombreux arguments à faire valoir, surtout pour son prix plus attractif que la concurrence. Et aujourd'hui, un code promo permet de l'obtenir à 599,99 euros contre 649,99 euros.

Huawei conçoit une nouvelle tablette premium, la MatePad Pro 2022. Celle-ci ne change pas grandement la formule des précédents modèles, on a droit à la même qualité de fabrication et de belles finitions. La version 2022 vient quand même avec son lot de nouveautés comme son changement de processeur, ou encore son écran rafraîchit à 120 Hz. Elle a tout pour plaire, surtout avec cette remise de 50 euros grâce à un code promo.

Les points forts de la Huawei MatePad Pro 2022

Un écran OLED de 11 pouces à 120 Hz

Un SoC solide : Snapdragon 870

Une bonne autonomie avec une charge rapide de 40W

Initialement au prix de 649,99 euros, la tablette Huawei MatePad Pro 2022 (11 pouces) passe à 599,99 euros sur le site de la marque en utilisant au code AHWDAYS50. En procédant à l’achat, Huawei offre son Pencil de 2e génération et une protection pour la tablette.

Un design épuré et élégant

La Huawei MatePad Pro 2022 dans sa version 11 pouces est particulièrement fine (5,9 mm), et avec ses 449 grammes, la tablette mise sur la portabilité. Sa conception est très réussie, on a droit à de belles finitions avec son revêtement métallique au dos.

L’ardoise de Huawei s’offre un affichage OLED avec une définition 2560 x 1600 pour des contrastes infinis et une belle luminosité. Son écran FullView de 11 pouces aux bordures étroites fera le bonheur des lecteurs comme des accrocs aux séries. Si la version 2021 propose à un taux de rafraichissement à 60 Hz, la nouvelle tablette premium fait mieux en proposant du 120 Hz. Vous allez pouvoir profiter d’une navigation fluide.

Une tablette puissante

Habituellement, Huawei intègre sur ses tablettes ses processeurs Kirin. Or sur la MatePad Pro 2022 (11 pouces), on retrouve un puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner vos applications sans ralentissement, et même des jeux 3D. La tablette est animée par HarmonyOS, l’interface maison de Huawei. Elle offre une bonne expérience utilisateur, et apporte quelques nouveautés comme l’apparition des widgets sur l’écran d’accueil et la possibilité de les empiler.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 13 mégapixels, un grand-angle de 8 mégapixels. En face avant, la MatePad Pro 2022 intègre une caméra de 16 mégapixels, idéale pour faire des vidéoconférences. Il y a d’ailleurs des microphones avec suppression du bruit pour préserver la clarté de votre voix.

Quant à l’autonomie, la firme chinoise propose une batterie de 8 300 mAh. De quoi faire tenir l’appareil une journée voire deux. Pour récupérer des pourcentages rapidement, la tablette est aussi compatible avec la charge rapide jusqu’à 40 W. À noter, cette tablette est compatible avec le clavier magnétique de la marque ainsi qu’avec le stylet M-Pencil qui lui est offert dans ce bon plan.

