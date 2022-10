Le Pixel Notepad et la Pixel Tablet n’auront pas de capteur d’empreintes sous l’écran

Si la Pixel Tablet a été présentée il y a une quinzaine de jours par Google, son Pixel Notepad reste mystérieux. On apprend que les deux appareils ne devraient pas avoir de capteur d'empreintes digitales sous l'écran, mais qu'ils seraient placés sur le côté.

La Pixel Tablet et le Pixel Notepad de Google sont de plus en plus attendus. Si la prochaine tablette tactile de Google a déjà été présentée à plusieurs reprises, notamment lors de la conférence Made by Google, son premier smartphone pliant n’en est qu’à l’état de rumeur. L’équipe de 9to5Google a découvert dans le code d’Android un programme pour « tester l’interface utilisateur des lecteurs d’empreintes digitales montés sur le côté ».

Pas de capteur d’empreinte sous l’écran, mais sur le côté

Si plusieurs fans avaient reproché à Google la lenteur des capteurs d’empreintes digitales des Pixel 6 et 6 Pro, la marque s’était améliorée avec ses Pixel 7 et 7 Pro, comme constaté dans nos tests. Malgré les avancées du constructeur dans ce domaine, il semble que celui-ci ne réitère pas l’expérience avec sa tablette et son pliable.

Le capteur d’empreintes digitales du Pixel Notepad est indiqué comme étant « aligné en Y ». Il serait situé du côté gauche ou droit et serait utilisable en deux configurations, à savoir « plié » et « déplié ». On peut penser que ce capteur serait situé sur le bouton d’alimentation à la manière du Galaxy Z Fold 4 de Samsung. 9to5Google suppose que ce choix de Google est fait pour s’assurer que le déverrouillage reste cohérent dans les deux positions en utilisant le même capteur.

Du côté de la Pixel Tablet, son capteur est dit « aligné en X », ce qui indiquerait qu’il serait situé sur le bord supérieur ou inférieur de la tablette et sur le bouton d’alimentation également.

On en sait plus sur les écrans de la Pixel Tablet et du Pixel Notepad

D’autres informations fuitent à propos de ces futurs produits Google, notamment sur les écrans. L’écran intérieur du Pixel Notepad « devrait mesurer environ 123 mm par 148 mm, avec 800 nits de luminosité moyenne et une luminosité maximale de 1200 nits », pour une définition de 1840 par 2208 pixels. On pourrait aussi avoir droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme c’est le cas sur le Galaxy Z Fold 4. Quant à elle, la Pixel Tablet aurait une définition de 2560 par 1600 pixels.

Grâce à ces deux nouveaux appareils, en plus de la Pixel Watch, Google pourrait aller concurrencer l’écosystème de Samsung, grâce à ses applications et ses produits qui se multiplient.

