Pixel Notepad (Fold) : design, écran, prix… tout ce qu’on sait (déjà) sur le pliant à la sauce Google

Le Google Pixel Notepad, aussi parfois appelé Google Pixel Fold, se précise de plus en plus. S'il faut toujours rester prudent avec Google, qui a la fâcheuse tendance à annuler ses plans à la dernière minute, le téléphone pliant commence à ressembler à un Oppo Find N, moins cher que le Galaxy Z Flip 4 et avec une date de sortie en 2023.

Google a le chic pour laisser traîner des années de rumeurs autour de nouveaux produits. Après l’arlésienne Pixel Watch, la firme de Mountain View devrait prochainement mettre fin à l’un de ses feuilletons favoris, le Google Pixel Fold, ou plutôt le Pixel Notepad, tel que devrait s’appeler son premier smartphone pliant. Faisons ensemble le tour des rumeurs sérieuses à son égard.

Design, vers un format carré

Le Google Pixel Fold devrait normalement privilégier un format carré, un peu dans le même style que l’Oppo Find N, qui semble avoir été adoré par toutes les rédactions de la planète, malgré l’absence d’une sortie mondiale.

C’est en tout cas ce qu’a pu dénicher 9to5Google en fouillant dans la bêta 2 d’Android 12L. Le média spécialisé a pu apercevoir une animation comportant un smartphone avec un beau logo Google. Ajoutons qu’une coque en céramique serait à l’étude chez Google.

Digital Chat Station, le célèbre leaker officiant sur Weibo, croit savoir que le Pixel Notepad intègrerait un bloc photo similaire à celui du Pixel 7. Il ajoute que l’écran interne serait « relativement petit » et qu’il ne possèderait pas de poinçon. En effet, Google aurait choisi d’installer la caméra selfie sur la bordure du téléphone afin de garder l’écran immaculé.

L’interface Pixel, mais pliée

La Developper Preview 1 d’Android 13 a permis de découvrir un avant-goût du Pixel Launcher à la sauce pliant. Repérée par 9to5Google, la nouveauté consisterait à proposer deux mises en page différentes pour l’écran d’accueil, l’une en plié et l’autre en déplié. On note notamment la présence d’une barre des tâches en déplié.

Sachons raison garder, il peut tout aussi bien s’agir d’un effort de Google pour mieux intégrer les écrans pliables dans la base d’Android, spécifiquement dans l’optique d’Android 12L, sa version spécialisée pour les grands écrans.

Toujours côté interface, des traces du Google Pixel Notepad ont été aperçues dans la version 8.6 de l’application Google Caméra. On y découvre une fonctionnalité intitulée Jupiter.

On ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera amenée à ruisseler chez d’autres constructeurs. Son utilité concrète est encore peu claire également à ce stade. Mais son apparition en juillet 2022 dans une application Google laisse penser que le téléphone pliant du géant américain est bien à l’ordre du jour.

Photo et puissance, le flou est total

Malheureusement, le flou reste de mise sur quantité de détails techniques. On ignore par exemple quelle serait la configuration photo du Pixel Notepad, un point éminemment important à une époque où Samsung commence à muscler son jeu sur le Fold 4 par exemple.

Pour la puce, si un Google Tensor est évidemment attendu, la question de la version choisie reste complètement ouverte. Il pourrait s’agir du Tensor 2 attendu pour les Pixel 7, mais aussi pourquoi pas d’une nouvelle puce dédiée.

Dernier point d’interrogation, les écrans, même si l’on commence à en entrevoir les ratios, sont encore plongés dans le noir. Définition, rafraîchissement, luminosité, pliure… tout reste encore à annoncer sur ce sujet. Ce qu’on attendrait de Google, c’est bien entendu du 120 Hz à l’intérieur comme à l’extérieur. Et vu le prix du téléphone, un écran QHD à l’intérieur serait bien sûr une bonne nouvelle.

Prix et disponibilité du Google Pixel Notepad

Google tenterait un coup avec le prix du Pixel Notepad, puisque ce dernier devrait se situer environ 500 dollars sous le prix de vente conseillé du Galaxy Z Fold 4 de Samsung aux États-Unis. C’est ce qu’avance 9to5Google (encore eux) en affirmant que le Pixel Notepad sortirait à 1400 dollars.

Le site spécialisé dans la firme de Mountain View avance en outre que Google souhaiterait présenter son téléphone pliant avant la fin de l’année 2022. Malheureusement, son absence remarquée à la Google I/O contredit un peu cette affirmation. C’est d’ailleurs ce qu’avance The Elec, dont une source lui assure que le Pixel Fold serait repoussé au début de l’année 2023.

