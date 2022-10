Google montre sa Pixel Tablet : pourquoi elle a l’air chouette sur le papier

La conférence Made my Google a été l’occasion pour le groupe californien de s’attarder sur sa toute première tablette : la Pixel Tablet. Dans l’idée, la promesse a l’air intéressante.

Que Google travaille sur une toute nouvelle tablette, ce n’est clairement pas un secret. Outre les nombreuses fuites à son sujet, la firme de Mountain View avait tout bonnement officialisé son existence lors de la Google I/O 2022. Il n’y avait donc plus qu’à patienter pour recevoir de nouvelles informations à son sujet.

Cela tombe bien, puisque la conférence Made by Google a justement été l’occasion de donner plusieurs nouveaux détails. Google promet ainsi des finitions et des matériaux premium. Pour une prise en main plus agréable, la multinationale américaine a opté pour des coins très arrondis.

Google Tensor G2 au menu

Bonne nouvelle : le Pixel Tablet profitera de la puce dernière génération de Google, la Tensor G2 en l’occurrence. Celle-là même que l’on retrouvera sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro fraîchement introduits par la marque. Surtout, cette tablette débarquera avec un accessoire nommé Charging Speaker Dock — on ne sait pas s’il sera fourni de série, ou en option payante.

Avec, la Pixel Tablet pourrait tout bonnement remplacer un Nest Hub. Ce support magnétique permet en effet d’optimiser l’expérience tablette à domicile en la maintenant orientée vers vous. Cela peut être pratique pour consulter une recette si vous êtes en train de cuisiner, par exemple.

Aussi, une technologie de recharge sans fil est intégrée au Charging Speaker Dock. Logiquement, cette tablette sera en mesure de contrôler vos périphériques connectés de votre domicile, comme des lampes. Afficher ses « Souvenirs » en diaporama via Google Photos est aussi envisageable.

Ici, la Pixel Tablet cherche à la fois à s’imposer comme un appareil nomade facile à transporter – Google n’a donné aucune précision sur ses mensurations et poids –, mais aussi comme une tablette parfaitement taillée pour chez vous. Le tout avec une expérience logicielle notamment sublimée par Material You et le mode Monet.

Lancement en 2023

Pour le reste des éléments techniques, il faudra encore se montrer patient. Le colosse aux quatre couleurs n’a pas communiqué plus d’éléments, bien que des premières fuites – signées 91 Mobiles – laissent présager un écran de 10,95 pouces, du stockage interne de 128 ou 256 Go ou encore une compatibilité avec le Wi-Fi 6.

Selon Google, sa Pixel Tablet sera disponible dans le courant de l’année 2023… sans plus de précisions.

