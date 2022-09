Google Pixel Tablet : les premières caractéristiques montrent le bout de leur nez

Alors que la Google Pixel Tablet entrerait dans une nouvelle phase de sa conception, des informations font surface pour dévoiler la taille d'écran supposée de la tablette ainsi que ses options de stockage.

Le marché des tablettes continue de reprendre du poil de la bête et Google veut entrer dans la danse. La marque a en effet manifesté son ambition de lancer un modèle en 2023 : on l’appelle la Pixel Tablet. On en apprend un peu plus sur cette dernière grâce aux indiscrétions de 91mobiles.

Le site a en effet eu accès aux trouvailles d’un développeur nommé Kuba Wojciechowski. Selon ce dernier, la Pixel Tablet n’est plus un simple prototype et entre dans sa phase « EVT » (egineering validation test). Autrement dit, Google planche actuellement sur le design final de l’ardoise et fait encore quelques ajustements sur les composants techniques embarqués par l’appareil.

Des informations sur l’écran et le stockage de la Pixel Tablet

C’est ainsi que de premiers éléments intéressants font surface. La Pixel Tablet aurait donc un écran de 10,95 pouces et deux variantes pour le stockage interne : 128 et 256 Go. Elle s’appuierait également sur une compatibilité avec le Wi-Fi 6. Les documents internes sur lesquels le Kuba Wojciechowski a pu mettre la main évoqueraient aussi un stylet Google. Rappelons que la tablette Google devrait fonctionner avec pléthore de stylets grâce à sa certification USI.

Il y a quelque temps, ce même Wojciechowski découvrait que la Pixel Tablet serait équipée du même capteur photo de 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière. Rappelons aussi que cette tablette sera animée par une puce Tensor, mais Google n’a pas précisé laquelle.

