La tablette Google Pixel pourrait fonctionner avec de nombreux stylets différents

Il y a tout lieu de penser que la tablette Google Pixel vient d'être certifiée pour l'usage des stylets USI. Une annonce qui pourrait présager l'arrivée plus large des stylets sur Android, ainsi qu'une fonctionnalité de recharge sans fil sur la tablette de Google, mais surtout une compatibilité large avec de nombreux accessoiristes.

La première tablette Pixel, dont on ignore encore le nom (même si Google Pixel Tablet paraît tout à fait viable) n’a plus trop fait parler d’elle depuis la révélation de son existence sur scène lors de la Google I/O 2022. On y avait appris qu’elle possèdera un seul capteur au dos, un design avec de larges bordures, la puce Tensor et l’interface Android à la sauce Material You qu’on connaît désormais bien, et c’était à peu près tout.

Support pour stylet

Selon le site Nugiz, la future tablette de la firme de Mountain View, attendue pour 2023, pourrait intégrer un stylet. En effet, un produit qui pourrait bien être la tablette (intitulé Google Tangor) est apparu dans la liste de certification de l’Universal Stylus Initiative (USI), un organisme qui vise à standardiser les stylets afin qu’ils fonctionnent sur tous les appareils.

En clair, il est à peu près certain que Google a certifié un modèle de tablette pour qu’il fonctionne avec un stylet répondant à la certification USI. On peut dès lors imaginer que le géant du web a prévu de commercialiser ce type d’accessoire aux côtés de sa tablette.

D’ailleurs, il est intéressant de noter que la dernière image du teaser de la tablette représente quatre broches en métal sous le signe Google, ce qui rétrospectivement, pourrait peut-être indiquer une recharge sans fil à l’arrière de l’appareil.

Autre détail intéressant : Google fait parti de l’USI, mais à l’heure où ces lignes sont écrites, Android ne supporte pas encore le standard USI. Cette information pourrait laisser présager son arrivée sur l’OS, ce qui signifierait que n’importe quel stylet certifié USI pourrait fonctionner sur de nombreux appareils Android.

