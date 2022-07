On en sait plus sur les caméras du Pixel 7 et de la tablette Pixel de Google

Alors que les Pixel 7 et 7 Pro de Google ne sortiront qu'à l'automne prochain et que la Pixel Tablet n'est pas attendue avant 2023, les spécifications techniques des caméras ont été aperçues dans la dernière bêta d'Android 13.

Lors de la Google I/O en mai dernier, Google avait levé le voile sur la Pixel Tablet, sa première tablette tactile qui devrait sortir l’année prochaine. L’occasion de parler aussi des Pixel 7 et 7 Pro, qui seront officiellement annoncés à l’automne prochain. Durant la conférence, nous étions restés sur notre faim avec très peu d’informations indiquées.

C’est le développeur Kuba Wojciechowski qui a repéré les spécifications matérielles de la caméra du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro dans la « couche d’abstraction matérielle de la caméra GS101 (HAL) d’Android 13 Beta 4 ». Si Google a bien pensé à cacher les références utilisées, Wojciechowski a réussi à les retrouver par divers moyens.

First of all – Pixel 7 (Pro) – C10/P10:

Both devices use the same GN1 primary sensor and IMX381 UW as before. The front camera is now the same on both – Samsung's 3J1 – a 11MP sensor with dual pixel, which should improve the quality and allow for semi-secure face authentication.

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) July 25, 2022