Pixel 7 : Google recyclerait le meilleur composant du Pixel 6

Selon une source Twitter, le prochain Pixel 7 de Google se verrait bien conserver certains composants actuellement présents dans le Pixel 6, notamment pour ce qui est de la partie photo.

Pourquoi vouloir changer quelque chose qui fonctionne ? C’est en quelques mots la relation qu’a pu entretenir Google jusqu’ici avec le hardware photo de sa gamme Pixel jusqu’au lancement du Pixel 6. Google plafonne actuellement parmi les meilleurs smartphones en photo avec son nouveau flagship et ce statut pourrait amener la marque à conserver les mêmes capteurs qui se trouvent déjà sur les Pixel 6 pour son futur Pixel 7.

L’information nous provient de l’insider Yogesh Bar, rédacteur pour 91Mobiles. Selon lui, le Pixel 7 pourrait bien réutiliser les mêmes optiques que ses prédécesseurs, les futures améliorations se faisant donc au niveau du software de l’appareil.

We will most likely see the same optics on the Pixel 7/ 7 Pro that Pixel 6/ 6 Pro had.

Sensors might get see some optimization, rest of the magic will be done by software

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 14, 2022