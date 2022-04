Le Google Pixel 6a pourrait être privé d’une fonction photo avancée

Présent sur le Google Pixel 6, le « Mode mouvement » pourrait cependant disparaître sur le Pixel 6a, dont la présentation devrait intervenir dans un avenir relativement proche.

Pour sûr, le Pixel 6a fait partie des smartphones parmi les plus attendus au cours des prochaines semaines. D’ailleurs, tout porterait à croire que Google profiterait de sa conférence Google I/O, prévue au mois de mai, pour officialiser son lancement. Plusieurs versions du téléphone pourraient même être de la partie.

D’après les quelques fuites et bruits de couloir, cette version plus économique du Pixel 6 classique devrait lui reprendre de nombreux éléments techniques. L’appareil serait par exemple propulsé par le même processeur fait maison, le fameux Google Tensor. Côté design, le Pixel 6a devrait aussi beaucoup ressembler à son grand frère.

Un « Mode mouvement » incertain

Il n’empêche, la firme de Mountain View est bel et bien obligée de le différencier sur certains points afin de tirer son prix vers le bas. Et parmi les petits manques qui devraient être au menu du jour, Android Police cite le « Mode mouvement » de l’appareil photo. Pour rappel, ce mode offre une pose plus longue qui permet notamment de réaliser des effets filés.

Panoramique Panoramique Pause longue Pause longue Pause longue

Une trouvaille dans l’application Pixel Tips suggère en effet que le « Mode mouvement » ne devrait pas être configuré dans les appareils « bluejay », le nom de code attribué au prochain Pixel 6a. Cette absence pourrait d’ailleurs être liée au capteur photo utilisé : Google pourrait en effet se tourner vers le capteur principal du Pixel 5a de l’an passé.

La France dans le viseur de Google ?

Or, ce capteur aurait une limitation matérielle qui donnerait la possibilité de désactiver la fonctionnalité du « Mode mouvement ». Bien évidemment, toutes ces supputations doivent être accueillies avec un minimum de prudence tant que Google n’a pas officialisé son appareil et présenté ses caractéristiques.

Toujours est-il que la principale interrogation qui plane au-dessus de ce téléphone concerne les marchés de lancement. Rappelez-vous : la France n’avait pas eu droit au Google Pixel 5a. Forcément, les craintes sont légitimes quant à l’arrivée de son successeur, bien que la potentielle présence de plusieurs versions puisse nous donner un peu d’espoir.

