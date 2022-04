Google Pixel 6a : design, capteur photo, performance… tout ce qu’on sait

Le Google Pixel 6a devrait être révélé lors de la Google I/O les 11 et 12 mai prochains. Design, écran, puce, photo... voici tout ce qu'on sait déjà à son sujet.

Traditionnellement, Google sort une version milieu de gamme de ses Pixel en joignant la lettre « a » à leur numéro. Pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, cela devrait donner sans surprise le Pixel 6a. Avec un Pixel 6 déjà très peu cher pour le niveau de qualité offert (comptez 650 euros en prix conseillé), il y a lieu de s’interroger sur les concessions que Google va pouvoir proposer pour produire un smartphone encore moins cher. On fait le point sur les fuites et rumeurs.

Le même, mais en plus petit

Les précédentes gammes Pixel partageaient une caractéristique : il s’agissait de téléphones qui, bien que premium, conservaient une compacité importante. Avec le Pixel 6, c’est terminé ! Le plus petit téléphone affiche 6,4 pouces de diagonale. Fort heureusement, d’après les rendus de 91Mobiles et OnLeaks et leurs informations attenantes, le Pixel 6a possèderait une dalle Oled de 6,2 pouces, vraisemblablement en Full HD+. Le lecteur d’empreintes devrait se trouver sous l’écran et il pourrait bien profiter des déboires des Pixel 6 et afficher d’entrée de jeu une vitesse convenable.

Le rafraichissement pose encore question : est-ce que Google fera le même choix que pour les Pixel 5 et 5a en proposant du 60 Hz sur son milieu de gamme ? On l’ignore encore.

Niveau design, il serait très proche du Pixel 6, reprenant quasiment trait pour trait ses lignes et son bloc photo. On remarque cependant que le menton semble légèrement plus proéminent que sur le Pixel 6.

On trouverait à l’arrière un dos en verre et ses mensurations devraient ressembler à ceci : 152,2 x 71,8 x 8,7 mm (10,4 mm au niveau du bloc photo). L’absence de prise jack semble aussi sur la table.

Le même capteur que le Pixel 5

Selon 9to5Google, le Pixel 6a troquerait le Samsung GN1 du Pixel 6 pour le capteur utilisé sur les précédents Pixel depuis le 3 jusqu’au 5a : le Sony IMX363. Vu les résultats de ce capteur 12,2 mégapixels sur les gammes précédents, il n’y a pas trop de quoi être inquiet. L’ultra grand-angle devrait être équipé d’un Sony IMX386 de 12 mégapixels et la partie selfie devrait être assurée par un capteur Sony IMX355 de 8 mégapixels. Un flash viendra également se loger sur le bloc photo.

Signalons également que certaines fonctionnalités photo très secondaires devraient être abandonnées ici. On pense notamment au « Mode mouvement », comme l’avance Android Police.

Désaccord sur le Soc, mais avantage au Tensor

Sur la puce choisie par Google, il serait très étonnant que le Pixel 6a ne propose pas un Google Tensor, même en version allégée, tant celui-ci marque un vrai tournant dans la stratégie de la firme de Mountain View pour se démarquer. On peut même se prendre à rêver que Google adopte la même stratégie qu’Apple, qui a équipé son iPhone SE de la même puce que les iPhone 13, et intègre son Tensor GS101, la même puce que sur les deux autres modèles.

Si Google fait effectivement ce choix, on devrait donc pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités exclusives des Pixel 6 sur ce 6a, comme la gomme magique ou la traduction instantanée.

Côté RAM, si aucune information n’a fuité pour le moment, il parait raisonnable de tabler sur 6 à 8 Go de RAM. Côté batterie, il faudra sans doute s’attendre à une valeur plus basse que le Pixel 6, qui affichait 4614 mAh.

Une fuite plus ancienne chez 91Mobiles évoquait toutefois un SoC beaucoup plus classique, comme un Snapdragon 778G, mais un consensus semble mener vers un Tensor depuis quelques mois.

Le téléphone pourrait prétendre à trois années de mises à jour majeures comme ses ainés et cinq années de patchs de sécurité et devrait être proposé avec Android 12 en sortie de boîte.

Prix et date de l’annonce du Pixel 6a

Le Pixel 6a devrait être présenté lors de la conférence annuelle de la firme de Mountain View, la Google I/O, prévue entre le 11 et le 12 mai 2022.

Pour rappel, le lancement du Pixel 5a avait été limité aux États-Unis et au Japon. Toutefois, le Pixel 6a devrait davantage marcher dans les pas du Pixel 6 et pourrait donc bénéficier d’un lancement plus global.

Côté prix, aucune fuite ne permet d’avancer de manière sure une grille tarifaire. En revanche, on peut s’appuyer sur les prix des précédents Pixel Xa : 449 dollars pour le Pixel 5a, mais aussi 349 euros pour le Pixel 4a. Si le téléphone conserve le Google Tensor, un tarif autour des 500 euros parait donc envisageable, mais sans aucune certitude.

Une fuite de la boîte du téléphone suggère que trois coloris seront disponibles : noir, blanc et vert. Une seule version serait proposée avec 128 Go de stockage.

