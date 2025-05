Un nouveau cas de Google Pixel 6a qui prend feu en pleine charge a été signalé. Sans céder à la panique ou en faire une généralité, cet incident mérite votre vigilance. Privilégiez également les chargeurs officiels de la marque américaine.

Le bloc photo du Google Pixel 6a // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Google et sa gamme Pixel A, acte 4. Le géant américain rencontre en effet un certain nombre de problématiques avec ses modèles milieu de gamme. La dernière mise à jour du Pixel 4a a par exemple divisé sa batterie en deux en termes d’autonomie… et ce pour éviter tout incendie.

Une gamme capricieuse

La firme de Mountain View a aussi reconnu un problème de batterie sur son Pixel 7a, à savoir un gonflement inattendu qui ne rassure pas vraiment. Sans oublier le conseil de Zack Nelson, le créateur de JerryRigEverything, au sujet du Pixel 9a : « ne l’achetez pas », en raison d’une conception qui rend le remplacement de la batterie compliqué, voire dangereux.

À ces déboires, s’ajoute une autre péripétie pour le moins préoccupante. Comme le relais le média Android Authority, un utilisateur Reddit répondant au nom « zaliver » a signalé que son Pixel 6a avait pris feu spontanément, en pleine nuit et durant une session de charge. L’intéressé raconte :

Mon Pixel 6a vient de prendre feu en pleine nuit. Il était en charge sur ma table de nuit. Heureusement, j’ai le sommeil léger et je me suis réveillé en entendant la batterie cracher du gaz chaud. Environ deux secondes plus tard, une boule de feu s’est abattue sur ma table de nuit.

Source : Zaliver – Reddit Source : Zaliver – Reddit Source : Zaliver – Reddit

À noter que « zaliver » utilisait ici un chargeur d’une autre marque que Google, sans préciser lequel. Il n’empêche, il affirme aussi qu’il se servait de ce chargeur depuis plus d’un an déjà, sans aucun problème notable. Évidemment, il ne convient pas d’en faire une généralité en estimant que tous les Pixel 6a ont un problème.

D’autres cas isolés ont été signalés

Pour autant, Android Authority prend le soin de mentionner d’autres cas d’incendies similaires à celui de « zaliver », en décembre 2024 notamment – sans aucune photo à l’appui néanmoins – et le mois dernier sur un forum d’assistance de Google. Ce que l’on peut a minima vous conseiller, c’est d’utiliser un chargeur officiel de la marque, en attendant qu’elle réagisse.