Mauvaise nouvelle si vous avez un Google Pixel 6a

Décidément, Google n’arrive pas à sortir de ses problèmes de batterie. Après avoir déjà dû limiter l’autonomie de certains Pixel 4a plus tôt cette année, voilà que la firme de Mountain View s’apprête à reproduire la même opération sur le Pixel 6a. Une mise à jour obligatoire va réduire les performances de la batterie pour éviter les risques de surchauffe.

La nouvelle, confirmée par Alex Moriconi de Google au site The Verge, concerne « un sous-ensemble » de smartphones Pixel 6a. Ces appareils recevront une mise à jour logicielle obligatoire qui activera des fonctions de gestion de la batterie particulièrement restrictives.

Concrètement, une fois que la batterie aura atteint 400 cycles de charge, ses capacités et ses performances de recharge seront automatiquement réduites.

Cette décision drastique fait suite à des incidents préoccupants remontés par la communauté.

Android Authority rapporte que plusieurs utilisateurs ont signalé des cas de combustion spontanée de leur Pixel 6a. L’un d’entre eux explique sur Reddit que son téléphone « s’est enflammé spontanément au milieu de la nuit », une situation pour le moins alarmante.

Ces témoignages inquiétants ont poussé Google à agir rapidement.

Des chaînes de code découvertes dans la version beta d’Android 16 QPR1 confirment la préparation de cette mise à jour corrective. Elles alertent les possesseurs de Pixel 6a sur « un problème potentiel de surchauffe de la batterie » et renvoient vers une page de support qui n’est pas encore accessible.

Cette nouvelle mésaventure s’inscrit dans une série de problèmes de batterie qui émaillent l’histoire récente des smartphones Google.

En avril dernier, la firme avait déjà dû étendre son programme de réparation pour les problèmes de gonflement de batterie sur le Pixel 7a. Un pattern qui commence à devenir préoccupant pour l’image de la gamme.

Google promet de contacter directement les utilisateurs concernés le mois prochain avec toutes les informations nécessaires pour gérer cette situation. En attendant, les propriétaires de Pixel 6a peuvent légitimement s’interroger sur la fiabilité de leur appareil et surveiller d’éventuels signes de surchauffe.

