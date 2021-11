Le Google Pixel 6a serait visuellement identique à un smartphone que vous connaissez déjà

Le Pixel 6a serait identique visuellement au Pixel 6. De premiers visuels sont apparus, ce qui amène à quelques questions concernant la stratégie de Google en 2022.

D’après les rendus de OnLeaks et 91Mobiles publié un peu plus tôt, le Pixel 6a serait identique au Pixel 6. Le futur téléphone de milieu de gamme ressemblerait au Pixel 6 haut de gamme, y compris la barre de caméra à l’arrière, le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et la caméra selfie à trou centré. Même la prise casque du Pixel 5a semble avoir disparu.

Peu de détails sur les caractéristiques techniques

On sait néanmoins peu de choses sur les caractéristiques techniques. Le Pixel 6a serait petit que ses homologues. Vous auriez également une double caméra. Quant à la puissance, c’est la plus grande question. Google utilisera-t-il la puce Tensor sur son smartphone de gamme ? Il y a peut-être également une nouvelle puce personnalisée, mais il n’est pas certain que Google créerait un Tensor à bas prix pour le 6a… il s’appuiera certainement sur des puces tierces comme le SoC Qualcomm Snapdragon 778G.

L’autre hypothèse probable est que ce Pixel 6a ne sorte que plus tard en 2022 équipé de la puce Tensor. Google pourrait annoncer en parallèle le Pixel 7 avec la puce Google Tensor 2.

