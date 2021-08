Voici le Google Pixel 5a : peu de compromis, beaucoup de frustration

Le Google Pixel 5a a été officialisé et présente une fiche technique intéressante aux compromis raisonnables. Malheureusement, il ne sera pas lancé en France.

C’était pressenti, c’est maintenant officiellement fait. Le Google Pixel 5a a été dévoilé par le géant de la tech. La firme s’est contentée de partager un post sur son blog officiel pour annoncer la nouvelle.

Deux choses marquent les esprits avec smartphone. La première, c’est que le Pixel 5a représente une évolution intéressante du Pixel 4a et ne fait que peu de concessions par rapport au Pixel 5. La seconde, c’est qu’il ne sera pas disponible officiellement en France ou en Europe à son lancement.

Pixel 5a, presque aussi bien que le Pixel 5

Côté design, le Google Pixel 5a ne réinvente clairement pas la roue. On garde une esthétique très sobre avec un écran plat et frappé d’un poinçon dans le coin supérieur gauche et un dos uniforme hébergeant un module photo au dos.

Comme le Pixel 5 — mais contrairement au Pixel 4a — le Pixel 5a profite ici d’un double appareil photo arrière. On soulignera quand même le fait que sur les rendus officiels, le dos en plastique semble avoir une surface moins texturée, plus lisse que le Pixel 5 classique.

Au-delà de ça, le Pixel 5a reprend bon nombre de caractéristiques du Pixel 5, comme le montre le comparatif ci-dessous partagé par Google.

On retrouve ainsi le Snapdragon 765G, une configuration photo identique (capteur principal de 12 mégapixels et ultra grand-angle de 16 mégapixels), le stockage de 128 Go, les haut-parleurs stéréo et même la compatibilité 5G. À certains égards, le Pixel 5a fait même mieux que le modèle dont il est décliné en s’équipant d’une plus grosse batterie de 4680 mAh et d’une prise jack 3,5 mm.

Où se situent donc les compromis ? À quatre endroits essentiellement :

l’écran OLED Full HD+ se contente ici d’un rafraîchissement classique à 60 Hz au lieu de 90 ;

le téléphone compose avec 6 Go de RAM au lieu de 8 ;

il fait l’impasse sur la recharge sans fil ;

le niveau d’étanchéité passe de la certification IPx8 à IPx7.

Autre différence à prendre en compte : la diagonale grandit légèrement de 6 à 6,34 pouces. Dans l’ensemble, les compromis paraissent plutôt raisonnables quand on sait que le Pixel 5a coûte 250 dollars de moins que le Pixel 5 à son lancement.

Prix et disponibilité du Google Pixel 5a

Google indique clairement que le Google Pixel 5a est exclusivement réservé aux États-Unis et au Japon. Les précommandes commencent dès aujourd’hui pour une commercialisation le 26 août au prix conseillé de 449 dollars. À titre de comparaison, le Pixel se lançait l’année dernière outre-Atlantique au tarif de 699 dollars.

En France, pour digérer la frustration, il faudra donc plutôt se concentrer sur les futurs Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro a priori.