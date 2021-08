Google Pixel 5a : l’annonce serait imminente

L'annonce du Google Pixel 5a approcherait à grands pas. Sa disponibilité interroge.

En attendant le lancement très attendu du Google Pixel 6, qui promet beaucoup, Google prépare l’annonce du Pixel 5a. Le smartphone de milieu de gamme devrait être dévoilé ce mois-ci, et on connait déjà ses caractéristiques et son prix.

Les pièces détachées sont disponibles

Le site Android Police nous informe que certains spécialistes de la réparation de smartphones sont en train de recevoir des composants du Pixel 5a. La présentation du smartphone serait prévue pour le 17 août.

Les photos ne dévoilent pas de nouvelles informations sur les caractéristiques, mais viennent confirmer son design et la capacité de la batterie : 4680 mAh.

Une disponibilité qui interroge

D’après les dernières rumeurs entourant le Pixel 5a, le smartphone pourrait être réservé à certains territoires uniquement : les États-Unis et le Japon. Si l’on en croit Android Police, on devrait être en mesure de vérifier ces informations très bientôt.