Le Google Pixel 5a arriverait ce mois-ci : caractéristiques, prix et détails

En attendant un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro qui s'annoncent très ambitieux, Google devrait lancer un Pixel 5a bien plus accessible.

Du côté de Google, les regards se tournent désormais évidemment vers le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Après quelques années, Google veut véritablement renouer avec le très haut de gamme et marcher sur les terres d’Apple et Samsung avec des smartphones qui promettent beaucoup, notamment en photo. Ils seront donc très chers, bien plus que le prix de lancement du Pixel 5 qui se voulait rester accessible. On parle de smartphones qui devraient être lancés autour de la barre symbolique des 1000 euros.

Mais Google n’oublie pas le public qu’il a aussi réussi à se créer avec des smartphones plus sobres et surtout bon marché. La firme a confirmé au mois d’avril qu’elle travaillait sur un Pixel 5a dont la sortie est prévue avant la fin de l’année. Une fuite nous permet aujourd’hui d’en savoir beaucoup plus.

Lancement en août

C’est Jon Prosser qui livre aujourd’hui ses informations sur le Pixel 5a. L’homme avait vu juste assez tôt sur la gamme Pixel 6 notamment au niveau du design. Il affirme que le Google Pixel 5a sera lancé ce 26 août 2021, soit dans quelques semaines seulement.

Il sera donc lancé avant les Pixel 6, ce qui devrait éviter une certaine confusion sur les noms des produits.

Un écran plus grand et une batterie volumineuse

Comme son nom l’indique, le Pixel 5a reprends plusieurs des caractéristiques du Pixel 5 à commencer par sa puce Qualcomm Snapdragon 765G. Google va utiliser ses propres puces Tensor dans les Pixel 6, mais Qualcomm sera toujours de la partie sur les produits plus accessibles. La puce sera accompagnée par 6 Go de RAM. Le Pixel 5a devrait être résistant à la poussière et à l’eau avec une certification IP67 similaire au Pixel 5. Le smartphone devrait aussi reprendre son très bon, mais vieillissant, appareil photo.

En revanche, le Pixel 5a ne va pas reprendre le format compact de son ainé : l’écran serait de 6,4 pouces, contre 6 pouces pour le Pixel 5. Ce changement de taille permet de faire grossir la batterie de 4080 à 4650 mAh, le Pixel 5a devrait donc proposer une excellente autonomie. Les informations de Jon Prosser concernant l’écran sème le doute. Dans son article, il indique un écran à 60 Hz et « forcé à 90 Hz » sans plus de précision. Il pourrait s’agir d’un écran 60 Hz overclocké. Cela se fait sur PC pour augmenter la rapidité d’un écran.

Un prix tout doux

Toujours d’après Jon Prosser, le Google Pixel 5a devrait être commercialisé à 450 dollars. Un prix plutôt correcte pour un smartphone qui devrait se montrer performant, autonome, doué en photo et sobre.