La première version bêta d’Android 14 est là : nouveautés, compatibilité et installation

Autant vous prévenir : les nouveautés d'Android 14 Beta 1 ne sont pas majeures. Cependant, cette première version bêta est disponible pour les téléphones Pixel.

Après quelques Developer Preview d’Android 14, Google a lancé la première mise à jour Android 14 Beta 1 pour tous les smartphones Pixel compatibles. Sur un article de blog officiel, Google a de nouveau souligné l’importance du support pour les appareils de toutes formes et tailles, y compris les smartphones pliables et les tablettes.

Ils introduisent une « interface utilisateur système plus intelligente » avec des améliorations « que vous pourriez remarquer dès la Beta 1 ». Ils ont également mis en avant une nouvelle feuille de partage où les applications peuvent ajouter des actions personnalisées, et de nouvelles fonctionnalités graphiques pour les développeurs (comme les effets de morphing et d’interpolation). Selon Google, l’expérience de navigation gestuelle comprend désormais une flèche de retour (que nous connaissions déjà des versions DP) plus visible lors de l’interaction avec une application, afin d’améliorer la compréhension et l’utilité des gestes de retour. Cette flèche s’adaptera au thème de votre fond d’écran ou de votre appareil.

Comme vous pouvez le voir, le calendrier n’a pas changé. Les versions bêta vont se succéder dans les semaines à venir, avec une version finale prévue pour cet automne.

Sur quels smartphones Pixel peut-on installer Android 14 ? Comment l’installer ?

Si vous souhaitez télécharger Android 14 Beta, c’est possible sur votre Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 ou Pixel 7 Pro.

Méthode la plus simple : Si vous possédez l’un de ces appareils, la manière la plus simple d’obtenir Android 14 Beta 1 est de vous inscrire au programme Android Beta. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S’inscrire » et d’attendre que Google envoie une mise à jour Android 14, vous aurez une notification.

Méthode plus technique : Vous trouverez les images d’usine d’Android 14 Beta 1 et les fichiers OTA. Pour les instructions de l’installation manuelle, voici le guide.

