L’application sécrète de Google pour vous aider à passer d’un iPhone à Android

Google simplifier la vie aux utilisateurs qui souhaitent passer d'un iPhone à Android. Mais la première étape est déjà délicate : il faut trouver l'application cachée de Google.

Que ça soit pour Apple ou Google, il y a désormais un enjeu de rétention de leurs utilisateurs mais il faut aussi faciliter le passage d’un écosystème à un autre. Apple propose donc depuis longtemps une application nommée Migrer vers iPhone, que vous retrouverez dans notre dossier. Sur Android, chaque constructeur a son application, il y a donc plein de façons de transférer ses données d’un iPhone à Android.

Une nouvelle application cachée

Google également de lancer son application iOS pour faciliter le passage de l’iPhone à Android, elle se nomme « Switch to Android » sur l’App Store d’Apple. Cependant, vous ne la trouverez pas en la cherchant dans l’App Store, elle est cachée. Il faut connaître son adresse pour pouvoir la télécharger.

L’application guide les utilisateurs à travers le processus typique que les nouveaux propriétaires d’appareils Android auraient dû suivre de toute façon. Cela inclut la sauvegarde des contacts, des éléments de calendrier et de vos photos. Ce sont des fonctions que l’on avait déjà sur Google Drive et Google Photos. Elle montre également aux utilisateurs comment désactiver iMessage. Il s’agit essentiellement d’une liste de tâches à réaliser pour récupérer toutes vos données de votre iPhone et les déplacer sur votre nouveau téléphone Android.

L’application vous demandera de scanner un code QR de l’appareil en cours de configuration lors de son lancement. Il ne nécessite pas non plus que les deux téléphones soient connectés via une sorte de câble, car la plupart des transferts de données se font via des comptes Google et Google Drive. La partie la plus importante est la désactivation d’iMessage, sinon les autres utilisateurs d’iPhone auront des erreurs lors de l’envoi de SMS.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.