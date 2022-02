Après le Pro, voici le Pixel 7

OnLeaks vient de révéler ce à quoi devrait ressembler le Pixel 7 de Google dans de magnifiques rendus 3D.

Google semble avoir trouvé sa formule gagnante pour ses smartphones. Après avoir changé de design tous les ans pendant plusieurs générations, voilà que les premiers aperçus des Pixel 7 reprennent le format de leurs prédécesseurs. En tout cas si l’on en croit le très fiable OnLeaks qui vient de publier ses rendus 3D du Pixel 7 en partenariat avec CarHP.

Un Pixel 7 légèrement plus petit

À première vue, le Pixel 7 représenté ici ressemble beaucoup au Pixel 6. On peut cependant noter quelques différences mineures, à commencer par ses dimensions. Avec un gabarit de 155,6 x 73,1 x 8,7 mm, il est légèrement plus petit que le modèle précédent (158,6 x 74,8 x 8,9 mm). on peut donc espérer qu’il soit également plus léger. Pour l’écran, OnLeaks mise sur une diagonale comprise entre 6,2 à 6,4 pouces au ratio 20:9 et un discret poinçon centré sur sa partie haute.

Sur la coque arrière, on retrouve le module photo sous forme de bande transversant la coque de part en part, avec deux objectifs. Contrairement au Pixel 7 Pro, cette version n’aurait donc pas de téléobjectif. On note que l’espace situé entre ce bloc photo et le haut du téléphone semble plus grand que sur le Pixel 6. Autre point différenciant, un bouton ou un capteur semble présent sur la tranche haute du téléphone. Aucun détail n’est cependant donné à ce sujet, d’autant que les touches habituelles sont bien situées sur la tranche droite du téléphone.

Du côté des caractéristiques techniques, il est encore trop tôt pour en parler, mais on peut espérer une configuration proche de l’année dernière avec un nouveau processeur Tensor. La sortie est attendue autour de septembre ou octobre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.