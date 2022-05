Pixel 7 et 7 Pro : bloc photo, design, puce Tensor… tout ce qu’on sait

Google a annoncé l'arrivée de ses Pixel 7 et 7 Pro, mais la firme de Mountain View n'a pas encore tout dit. Date de sortie, module photo, design, écran... On fait le point.

Après un Pixel 6 très réussi dans lequel le public semble se retrouver (Google affirme qu’il s’est mieux vendu à lui tout seul que les Pixel 4 et 5 réunis), la firme de Mountain View a enfin officialisé l’arrivée à l’automne prochain des Pixel 7 et 7 Pro.

Seulement, le géant n’a pas tout dit. Résumons donc ici les éléments absolument certains sur ces flagships, puisqu’ils sont avancés par Google, puis intéressons-nous aussi aux rumeurs que nous jugeons fiables sur les points non abordés lors de leur teasing.

L’aluminium qui change tout

Lorsqu’un lancement est réussi, enchaîner sur le prochain peut parfois être une décision compliquée. Doit-on trancher avec le précédent ou continuer sur sa lancée ? Google a pour sa part décidé de garder les fondamentaux du Pixel 6, mais en y mettant un peu plus de moyens.

On entend par là que le bloc photo, élément au combien visible au dos du smartphone, sera ici composé d’une pièce d’aluminium 100 % recyclée. De quoi tout de suite donner un look beaucoup plus premium à ses téléphones.

D’autant que les possesseurs de Pixel 6 et 6 Pro se plaignent justement du fait que leur bloc photo soit la première partie du smartphone à subir l’usure. Avec un matériau plus dur, on peut espérer une durabilité plus importante.

En revanche, selon le Youtubeur Marques Brownlee (aka MKBHD), Google conserverait le même type de verre brillant, passant à nouveau son tour sur l’idée d’un revêtement mat.

Pour le reste du design, les deux téléphones semblent très proches de leurs aînés, à ceci près que les deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle seront désormais entourés d’une bulle oblongue, tandis que le troisième sur le Pro, probablement un téléobjectif, est isolé dans son propre poinçon.

Une chose est certaine, avoir montré aussi tôt le design devrait couper court aux rumeurs à son propos. Ceci étant, la face avant n’a pas été montrée lors de la présentation. Est-ce à dire que Google a gardé encore une révélation sous le chapeau ? On pense par exemple à un capteur photo avant caché sous l’écran. Pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer à part peut-être un brevet en août 2021.

Trois couleurs pour chaque modèle

Autre point oh combien important, les premiers coloris (on imagine que d’autres pourront être révélés plus tard) ont été montrés juste après la conférence.

Pour le Pixel 7, vous pourrez choisir entre un noir, un blanc et un jaune citron, tandis que le Pixel 7 Pro s’offre en noir, blanc et vert gris.

En outre, on remarque que le dos des téléphones est totalement uni ce coup-ci. Sur les Pixel 6, on pouvait détailler deux coloris, un au-dessus du bloc, et un autre en dessous.

Le Tensor 2 est confirmé

Deuxième élément confirmé par Google, la deuxième génération de son SoC maison, le Google Tensor 2, équipera bien ces Google Pixel 7 et 7 Pro.

Une très bonne nouvelle puisque c’est en partie cette puce qui faisait l’attrait des modèles précédents, permettant une gestion des algorithmes dédiés à l’intelligence artificielle, la photo et la vidéo au top. On espère cependant que Google aura eu à cœur de rendre sa puce plus puissante, puisque le premier Tensor possédait clairement un train de retard, notamment sur la partie graphique.

Sur la photo, pourquoi changer une équipe qui gagne

Google n’a pas daigné donner de détails sur les composants photo du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. Selon le leaker Yogesh Brar, les modules photos seront exactement les mêmes que sur les Pixel 6 et 6 Pro.

Cela ne serait pas très étonnant de la part de la firme de Mountain View, qui avait conservé les mêmes capteurs du Pixel 2 au Pixel 5, dans une optique d’optimisation très convaincante.

Vers un écran plus petit

Autre point ignoré lors de la Google I/O, le Pixel 7 passerait d’un écran 6,4 pouces à 6,3 pouces. Un petit changement qui peut faire une grande différence dans la prise en main et qui n’apparaît pas totalement illogique au vu du marché du smartphone premium. En effet, les Xiaomi 12 et Galaxy S22 par exemple, ont tous deux eu tendance à réduire leur taille cette année.

Le Pixel 7 Pro pour sa part conserverait sa large diagonale de 6,7 pouces, là aussi un choix logique pour le smartphone le plus équipé de la marque.

Les zones floues

Vous l’aurez compris, malgré l’officialisation partielle du Pixel 7 par Google, il reste donc un grand nombre de zones de flou sur ce téléphone. On ignore par exemple la puissance de charge du téléphone, même si on espère que cette dernière dépassera les 30 W des Pixel 6, beaucoup trop lente en 2022.

Du côté de la batterie, nous n’avons pas encore d’informations fiables. On peut simplement envisager que Google égalisera les 4614 mAh du Pixel 6 et les 5003 mAh du Pixel 6 Pro.

Date de sortie et prix

Google a annoncé que les Pixel 7 et 7 Pro sortiraient durant l’automne 2022. À titre de comparaison, les Pixel 6 et 6 Pro avaient été annoncés le 19 octobre 2021 pour une disponibilité le 25 octobre.

Les prix sont pour l’heure inconnus. Les Pixel 6 étaient sortis à un tarif très agressif par rapport à la concurrence. À voir si Google maintient la même stratégie ou non.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.