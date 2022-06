Pixel 7 : de meilleures vidéos en selfie seraient sur la table

Le prochain flagship de Google pourrait tourner des vidéos selfie jusqu'en 4K, ce que le Pixel 6 ne pouvait pas proposer. Au passage, la tablette Pixel n'intègrerait qu'une seule caméra arrière.

Une fois n’est pas coutume, 9to5Google a fouillé dans l’APK d’une application Google. Ce coup-ci, il s’agissait de Google Camera dans sa version 8.5. L’investigation a permis d’en apprendre un peu plus sur les capacités en photo et vidéo des Pixel 7 et de la tablette Pixel.

Concernant le nouveau duo de flagships de Google, les deux téléphones seraient capables de tourner des vidéos en 4K avec leur capteur frontal. Dans la série des Pixel 6, seul le modèle Pro en était capable.

Un changement d’habitude

Google pourrait donc avoir amélioré le capteur du Pixel 6, qui possédait un capteur selfie de 8 mégapixels, contre 11,1 pour le Pixel 6 Pro. Or, il est généralement admis qu’il faut qu’une caméra possède une définition légèrement supérieure (autour de 10 mégapixels) pour proposer de la 4K en vidéo. On pourrait donc s’attendre à ce que les deux téléphones partagent la même caméra selfie.

Ce serait une petite révolution dans les habitudes de la firme de Mountain View, qui avait jusqu’ici l’habitude de ne pas changer de capteur d’une génération sur l’autre, le Pixel 6 représentant la vraie première amélioration depuis le Pixel 3.

Service minimum pour la tablette

La future tablette Pixel quant à elle, prévue pour 2023, intégrera, comme on l’a vu lors de sa présentation, un seul module photo. Or, c’est à peu près tout ce qu’on en savait jusqu’ici. La fouille opérée sur l’application Google Camera semble indiquer que la tablette ferait l’impasse sur un bon nombre de fonctionnalités.

On peut citer par exemple l’absence de vidéo en 4K à 60 FPS, voire même l’absence toute simple de vidéo en 4K. Elle pourrait également faire l’impasse sur le zoom audio, les vidéos en slow motion ou encore la fonctionnalité qui permet de prendre des photos en mouvement. Soyons honnête, il s’agit d’une tablette, un appareil avec lequel on ne cherche pas forcément à atteindre un grand niveau en photographie ou vidéo. L’absence de toutes ces fonctionnalités ne la condamnerait donc pas.

Ajoutons que l’appareil est encore loin de sa date de commercialisation. Ces absences hypothétiques sont donc à prendre avec beaucoup de pincettes.

Pour rappel, les Pixel 7 et 7 Pro sont attendus pour le mois d’octobre 2022 tandis que la tablette ne devrait pas sortir avant 2023.

