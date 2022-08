Xiaomi Pad 5 Pro (12,4″) : une version boostée pour être encore plus pro

La Xiaomi Pad 5 Pro (12,4 pouces) a été présentée en Chine par Lei Jun, patron de Xiaomi. Il s'agit d'une nouvelle tablette axée sur des usages professionnels. Et elle propose quelques améliorations par rapport au modèle Pro de 11 pouces.

Lei Jun, patron de Xiaomi, a tenu une grande conférence en Chine. Si une partie de l’événement lui a surtout servi à partager des anecdotes sur sa vie personnelle, l’homme d’affaires a aussi présenté différents produits. La star était le Xiaomi Mix Fold 2, mais n’oublions pas non plus la nouvelle tablette : une Xiaomi Pad 5 Pro (12,4″).

Comme son nom l’indique, cette nouvelle tablette s’adresse au Pro, mais se distingue avec un écran plus grand que la précédente Pad 5 Pro. 12,4 pouces, donc, au lieu de 11 pouces. Notez que la dalle LCD propose aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une définition « 2,5 K » de 2560 x 1600 pixels, des compatibilités HDR 10 et Dolby Vision avec un pic de luminosité annoncé à 500 nits.

Charge 67 W et capteur frontal de 20 Mpx

La puce à l’intérieur reste un Snapdragon 870 et elle est associée à de la RAM LPDDR 5 et du stockage UFS 3.1. La batterie de 10000 mAh se recharge avec une puissance maximale à 67 W via un port USB 3.2 Gen 1. Pas de changement par rapport à l’autre modèle Pro sur le capteur principal à l’arrière. On reste sur une définition de 50 mégapixels. En revanche, à l’avant, pour les visioconférences, on passe sur une caméra de 20 mégapixels.

Côté interface, on a affaire à l’interface maison MIUI Pad 13 qui propose une barre des tâches et des options facilitant la partition d’écran pour utiliser deux applications en même temps. Vous pouvez aussi vous servir de la tablette en guise d’écran secondaire sur votre PC.

Des accessoires (clavier, coque, stylet) sont prévus pour accompagner cette tablette.

Un prix agressif pour la Xiaomi Pad 5 Pro (12,4″)

La Xioaomi Pad Pro (12,4″) se décline en trois configurations :

6 Go de RAM et 128 Go de stockage ;

8 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Ces versions sont respectivement annoncées à 2999, 3499 et 4199 yuans, soit environ 430, 501 et 602 euros hors taxes. Reste à savoir désormais si cette tablette verra le jour en France ou non. L’Hexagone a pour l’instant eu seulement droit à la Xiaomi Pad 5 classique.

