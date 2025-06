Cette enceinte compacte et légère animera vos soirées d’été à petit prix grâce à cette offre des soldes sur Amazon

Ça y est, c’est l’été ! Et quoi de mieux pour ambiancer une soirée entre amies qu’un peu de musique ? Ça tombe bien, la Soundcore Motion 100 est à prix réduit sur Amazon : au lieu de 59,99 euros, elle passe à 39,99 euros. Qui dit mieux ? *

Pas toujours facile de profiter de sa musique lorsqu’on est à l’extérieur. Surtout que ça peut être risqué pour son matos de le mettre à côté d’une piscine. C’est pourquoi des constructeurs ont mis au point des enceintes à la fois compactes, pour être facilement transportables, et résistantes, pour encaisser d’éventuelles gouttes ou poussières, comme avec la Soundcore Motion 100 d’Anker. Une enceinte qui, sous ses airs de minimoy, possède de solides arguments, surtout quand son prix baisse de plus de 30 % sur Amazon.

La Soundcore Motion 100 en trois points forts

Une autonomie allant jusqu’à 12 heures

Une conception compacte et résistante à l’eau (IPX7)

Puissance et qualité sonore (certificats LDAC et Hi-Res Audio)

Au lieu de 59,99 euros, la Soundcore Motion 100 est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

La puissance du son dans un format ultra-portable

Pensée pour un usage nomade, la Soundcore Motion 100 parvient à offrir un son riche et immersif dans un format compact, facile à emporter partout. Malgré sa petite taille, cette enceinte Bluetooth délivre un rendu audio impressionnant, avec des basses dynamiques, des médiums précis et des aigus bien équilibrés. Le tout est soutenu par la certification Hi-Res Audio et le codec LDAC, pour une transmission audio sans perte.

Sobre et élégante, mais surtout, compacte et légère (575 grammes), elle se glisse facilement dans un sac à dos pour être utilisée à l’extérieur, après une balade à vélo, par exemple. De plus, certifiée IPX7, elle ne craint pas les gouttes aux abords d’une piscine ni une légère pluie.

Endurante et personnalisable

Et pas d’inquiétude si vous prévoyez de passer toute la journée dehors, la Soundcore Motion 100 offre une autonomie allant jusqu’à 12 heures sur une seule charge. À cela s’ajoute le fait que des commandes intuitives et sa connexion Bluetooth stable, soit un produit accessible et bien conçu.

Cerise sur le gâteau, grâce à l’application Soundcore, vous pouvez personnaliser l’égaliseur selon vos préférences et ajuster le son à votre style d’écoute.

