Idéale pour animer vos soirées, cette enceinte sono Sony massive et puissante est à -30 %

Pour écouter vos titres préférés à fond ou même organiser un karaoké, une enceinte sono de qualité est indispensable. La Sony MHCV43D est par exemple une bonne solution à envisager, d’autant plus qu’elle est en ce moment proposée à 379,99 euros au lieu de 549,99 euros chez Boulanger et sur Amazon.

Pour profiter d’une ambiance bien festive sans pour autant se compliquer la vie avec une installation encombrante à base de mille enceintes, l’enceinte sono Bluetooth de soirée reste la meilleure option. Sur ce marché bien fourni, on trouve par exemple le modèle lumineux Sony MHCV43D, idéal pour les amateurs de karaoké ou de concerts de rock improvisés dans le salon. La bonne nouvelle, c’est qu’il est un peu moins onéreux que d’habitude grâce à une réduction de 30 %.

Les points essentiels de la Sony MHCV43D

Une enceinte avec une poignée et des roulettes

Des effets lumineux

Une puissance de 240 W RMS

Initialement affichée à 549,99 euros, l’enceinte sono Sony MHCV43D est aujourd’hui disponible en promotion à 379,99 euros chez Boulanger et sur Amazon.

Des effets lumineux pour pimper l’ambiance

L’enceinte sono Bluetooth Sony MHCV43D est, sans surprise, un modèle assez massif ; un beau bébé qui affiche 14 kg sur la balance. Mais pas de panique, cette enceinte est équipée de roulettes et d’une poignée, qui vont grandement faciliter son déplacement dans une pièce. Elle a d’ailleurs vocation à rester en intérieur puisqu’elle doit être branchée sur secteur pour fonctionner. Au moins, on n’aura pas à se soucier de la batterie restante.

Autre point clé de son design : la Sony MHCV43D est capable de diffuser des effets lumineux, plus précisément des ondes bleues et rouges, qui devraient vous aider à installer une ambiance bien festive lors de vos soirées entre amis. Sur le haut de l’enceinte, on trouve également une surface qui vous permet de contrôler, en un geste de la main, le volume ou la lecture d’une musique. Autant dire que ce contrôle gestuel pourra vous permettre de vous glisser dans la peau d’un vrai DJ.

Côté connectique, l’enceinte renferme un port USB, un port HDMI (pratique pour la connecter à un téléviseur) ainsi que deux entrées micro, dont une compatible guitare, pour vous produire comme une vraie rockstar et utiliser l’enceinte comme un ampli de guitare. Notez par ailleurs que la Sony MHCV43D embarque un lecteur CD et un lecteur DVD.

Une belle puissance pour les grosses soirées

Avec ses cinq haut-parleurs (deux tweeters, deux médiums et un woofer) et sa puissance de 240 Watts RMS, l’enceinte sono Sony MHCV43D est tout à fait capable de diffuser un son bien enveloppant dans une grande pièce. On a même droit à la technologie Jet Bass Booster, qui permet de projeter, selon la marque, des basses bien puissantes. Et si ce n’est pas encore assez pour vous, sachez que l’enceinte peut être connectée à d’autres enceintes Sony compatibles Bluetooth. Jusqu’à 50 appareils peuvent être liés, c’est dire. Par ailleurs, si l’enceinte est bien compatible Bluetooth, le Bluetooth multipoint n’est pas disponible ici.

Enfin, la Sony MHCV43D peut être pilotée depuis l’application Sony Music Center, mais elle est également compatible avec l’app Fiestable, qui permet, entre autres, de partager des playlists et de lancer des petits défis karaoké. Et justement, l’enceinte possède des supports destinés à ranger les micros après vos soirées.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes de soirées du moment.

