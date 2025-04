Une enceinte Bluetooth pour cet été ? En voici une puissante et endurante, à moins de 60 € grâce à cette offre Amazon

Envie de profiter de votre musique avec un son puissant, le tout à un prix abordable ? Alors, voici l’enceinte Bluetooth Soundcore Anker Motion Boom ! Elle est puissante, endurante et surtout moins chère que d’habitude sur Amazon : 59 euros au lieu de 89.

Sur le marché des enceintes Bluetooth nomades, il existe les petites références très pratiques que l’on peut glisser dans un sac… et les autres. Ces autres, ce sont les modèles très massifs, qu’il peut être difficile d’emporter partout avec soi, mais qui ne manquent certainement pas d’atouts. La Soundcore Anker Motion Boom est par exemple capable de diffuser un son puissant, avec un accent mis sur les basses, tout en proposant une étanchéité très rassurante et une autonomie élevée. Inutile de préciser que sa carrure robuste promet en plus une belle solidité.

Si ces caractéristiques vous donnent envie, sachez que la Soundcore Anker Motion Boom bénéficie actuellement d’une réduction de 35 %.

La Soundcore Anker Motion Boom, c’est quoi ?

Une enceinte imposante

Certifiée IPX7

Une autonomie de 24 heures

Au départ à 89,99 euros, puis réduit à 79,99 euros, la Soundcore Anker Motion Boom peut vous revenir à 59,99 euros sur Amazon grâce au code 0UIXRYII.

Une grosse enceinte résistante

Amateurs de petites enceintes compactes, passez votre chemin. La Soundcore Anker Motion Boom est une enceinte imposante et ses dimensions (34,6 x 14,8 x 20 cm) le prouvent. Certes, elle n’est pas réellement faite pour être glissée dans un sac (sauf si ce dernier est d’une taille très conséquente), mais cela ne l’empêche pas d’être facilement transportable : cette enceinte Bluetooth est équipée d’une poignée large, qui permet ainsi de la porter très facilement.

Si elle peut être un frein à l’achat pour certains, la carrure robuste de la Soundcore Anker Motion Boom a tout de même l’avantage d’offrir une certaine solidité. Parfait pour celles et ceux qui aiment vadrouiller en musique, donc. Autre intérêt de son design : sa certification IPX7, qui promet une certaine résistance au liquide. Si elle tombe dans l’eau de manière accidentelle, elle peut même remonter à la surface et flotter.

Une puissance sonore et une autonomie rassurante

La carrure imposante de la Soundcore Anker Motion Boom lui permet par ailleurs d’embarquer des composants plus gros et plus puissants, promettant ainsi un son suffisamment puissant. L’enceinte intègre notamment des haut-parleurs aux diaphragmes en titane qui devraient procurer un audio clair, y compris à des volumes élevés et en extérieur. Ajoutons à cela la technologie BassUp, qui accentue les basses pour un audio plus profond. Et pour personnaliser le son à sa guise, direction l’application Soundcore, sur laquelle on trouve plusieurs modes d’égalisation (« Équilibré », « Amplification des aigus », « Voix »…) qui permettent ainsi au son de s’adapter au mieux aux morceaux écoutés.

Enfin, l’autonomie de la Soundcore Anker Motion Boom n’est pas en reste. Selon la marque, l’enceinte est capable de fonctionner durant 24 heures sur une seule charge grâce à sa batterie de 10 000 mAh. Et pour ne rien gâcher, il est même possible d’utiliser l’enceinte pour recharger rapidement son téléphone grâce à la technologie PowerIQ, et ce, tout en écoutant de la musique.

