L’endurante enceinte Bluetooth Marshall Emberton II a droit à une réduction de prix de 41 %

DĂ©voilĂ©e il y a plus de deux ans, la Marshall Emberton II est une petite enceinte Bluetooth très design, solide et endurante. Une belle idĂ©e cadeau pour NoĂ«l, d’ailleurs, d’autant plus qu’on la trouve en ce moment Ă 99,99 euros au lieu de 169,99 euros chez Cultura.

L’enceinte Marshall Emberton II. // Source : Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Sur le marchĂ© des enceintes sans fil et compactes, les modèles signĂ©s Marshall ont gĂ©nĂ©ralement la cote, en grande partie grâce Ă leur design vintage reconnaissable entre mille Ă base de revĂŞtement en similicuir, grille acoustique et boutons couleur laiton. On retrouve justement cette patte sur la très endurante enceinte Marshall Emberton II, qui n’est pas que jolie, mais aussi plutĂ´t efficace. La bonne nouvelle, c’est que quelques jours avant NoĂ«l, elle est quasiment Ă moitiĂ© prix.

Les points essentiels de la Marshall Emberton II

Une petite enceinte stylée, légère et résistante

Un son harmonieux

Une excellente autonomie

LancĂ©e Ă 169,99 euros, l’enceinte Marshall Emberton II est actuellement affichĂ©e Ă 99,99 euros chez Cultura.

Un look indémodable et une belle solidité

Quasiment identique au premier modèle qui l’a prĂ©cĂ©dĂ©e, l’enceinte Marshall Emberton II se prĂ©sente sous la forme d’une petite brique facile Ă porter grâce Ă son poids plume de 700 g seulement. Elle est aussi simple Ă manipuler, grâce Ă son revĂŞtement adhĂ©rent. Et pour ne rien gâcher, cette enceinte Bluetooth a droit Ă une certification IP67, ce qui lui permet d’ĂŞtre utilisĂ©e dans les environnements poussiĂ©reux ou près de l’eau. Toutefois, si vous l’immergez, attendez qu’elle sèche complètement : le tissu mouillĂ© empĂŞche les hautes frĂ©quences de passer.

CĂ´tĂ© design, la Marshall Emberton II est dotĂ©e de ce fameux revĂŞtement en similicuir qui nous rappelle fortement le design des amplis de la marque. Sa qualitĂ© de finition est tout simplement irrĂ©prochable et les petites touches dorĂ©es très apprĂ©ciables. On aurait tout de mĂŞme aimĂ© que Marshall ajoute un point d’ancrage, pour y fixer une cordelette par exemple. L’enceinte est par ailleurs Ă©quipĂ©e d’un unique bouton de contrĂ´le, mais gare aux mauvaises manipulations possibles ; on prĂ©fère donc recourir Ă l’assistant vocal d’un smartphone pour rĂ©gler plus facilement le volume ou passer au titre suivant.

Une autonomie bien rassurante

CĂ´tĂ© audio, la Marshall Emberton II embarque deux petits transducteurs large bande de 4 cm de diamètre, associĂ©s chacun Ă un radiateur passif, qui permet en thĂ©orie d’étendre la reproduction des basses frĂ©quences et d’en augmenter le rendement, malgrĂ© un faible volume d’air interne. Les transducteurs sont par ailleurs munis d’un double moteur (aimant) en nĂ©odyme pour amĂ©liorer leurs performances dans les hautes frĂ©quences ; en l’absence de tweeter, c’est plutĂ´t une bonne nouvelle. Mais malgrĂ© toutes ces belles promesses, l’Emberton II manque de nerf, et son format compact ainsi que le choix de petits transducteurs l’empĂŞchent de reproduire correctement les basses frĂ©quences. Pour le reste, mĂ©dium et aigu sont d’une linĂ©aritĂ© apprĂ©ciable et relativement doux. Le son est certes harmonieux, mais on aurait vraiment aimĂ© plus de punch. Et en plein air, son manque de tonus la rend difficilement intelligible, surtout dans des lieux assez bruyants.

L’Emberton II se rattrape avec son excellente autonomie. Si la marque annonce jusqu’à 30 heures d’Ă©coute, en pratique, l’enceinte a tenu un peu plus de 21 heures Ă 50 % de son volume maximal lors de notre test, ce qui est dĂ©jĂ très bien. L’enceinte peut aussi ĂŞtre utilisĂ©e pendant la charge, ce qui est plutĂ´t pratique en cas d’urgence. Enfin, environ 3 heures sont nĂ©cessaires pour recharger totalement la Marshall Emberton II.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Marshall Emberton II.

