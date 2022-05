Xiaomi Pad 6 : plusieurs modèles attendus et déjà quelques infos

Selon de nouvelles informations de l'Eurasian Economic Commission, Xiaomi serait prêt à lancer sa nouvelle tablette cette année, le Xiaomi Pad 6 avec plusieurs déclinaisons qui se veulent plus premium.

Xiaomi semblerait bientôt être de retour sur le marché des tablettes. La marque qui multiplie les lancements n’avait plus lancé de tablettes depuis 3 ans avant de revenir avec sa Xiaomi Pad 5 l’an dernier. Elle lancerait bientôt son successeur, le Xiaomi Pad 6 qui serait décliné en quatre modèles.

La Xiaomi Pad 6 fait parler d’elle au détour d’une certification

La Xiaomi Pad 5 constituait une offre milieu de gamme pour la marque bien que l’ardoise embarque un écran LCD 120 Hz ainsi qu’un Snapdragon 860. La marque serait prête à remettre le couvert avec plus d’améliorations cette fois-ci selon des fuites récentes provenant de bases de données de l’EEC (Eurasian Economic Commission).

On aurait ainsi droit à quatre modèles de tablette appelés L81, L81A, L82, et L83 en interne. Tous ces noms correspondraient à divers modèles avec les Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Pro 5G et une tablette Redmi.

Une entrée vers le segment premium ?

Selon 91Mobiles, la série des Xiaomi Pad 6 devrait utiliser des processeurs provenant de deux fournisseurs différents cette fois-ci en la personne de Qualcomm et MediaTek pour donner plus de choix aux utilisateurs. Le site parie sur un modèle premium qui serait équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 1 ou d’un Dimensity 9000, mais il ne s’agit ici que de simples suppositions. Les autres déclinaisons devraient avoir droit à des puces plus modestes. Il est notamment question d’une puce MediaTek pour le modèle de base.

La Xiaomi Pad 6 pourrait également venir accompagnée d’un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, de haut-parleurs améliorés ainsi que d’une nouvelle version de MIUI dédiée aux tablettes. Elle pourrait aussi voir la puissance de sa charge monter jusqu’à 120 W. La Pad 5 avait quant à elle atteint 67 W ce qui était déjà assez rapide. Pour ce qui est de la date de sortie, cette tablette devrait être annoncée d’ici le troisième semestre 2022, probablement aux alentours du mois d’août. On devrait finir par en apprendre plus à mesure que l’échéance approche.

