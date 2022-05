Snapdragon 8+ Gen 1 : la liste des smartphones qui en seront équipés

Qualcomm a présenté la semaine dernière le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et on connaît déjà certains smartphones qui seront équipés de cette puce haut de gamme.

Avec le Snapdragon 7 Gen 1, Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8+ Gen 1 : un SoC dédié aux smartphones haut de gamme. Cette puce équipera sans doute une bonne partie des smartphones de cette gamme qui arriveront dans la deuxième partie de l’année. Certaines marques ont d’ailleurs déjà dévoilé concevoir des téléphones avec ce nouveau SoC avec des modèles précis pour certaines.

Motorola a annoncé récemment que son modèle Frontier sera équipé d’un capteur principal de 200 Mpx, qui permettra de prendre des photos d’une définition supérieure à la 16K. S’il n’y a pas eu d’annonce officielle, les rumeurs disent que le Motorola Frontier fonctionnera grâce au Snapdragon 8+ Gen 1.

Si le Razr 3 n’a pas été officiellement annoncé, Motorola a dévoilé développer un smartphone avec le Snapdragon 8+ Gen 1. Mais un easter egg dans cette annonce montre que ce smartphone serait un pliant : on sait que Motorola travaille sur le Razr 3, il s’agirait donc potentiellement de celui-ci.

Dès l’annonce de Qualcomm, Asus en a profité pour officialiser son ROG Phone 6, qui n’avait jusque là pas été officialisé du tout. La marque reste très succincte et n’a pour le moment parlé que de la puce, sans préciser aucune autre spécification technique ou en dévoilant le design.

Tout ce que l’on sait, c’est que le ROG Phone 6 sera annoncé prochainement et Asus met en avant une autonomie améliorée pour son futur smartphone gaming.

Ce 20 mai, Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, a annoncé sur Twitter que le prochain smartphone « phare » de la marque « sera parmi l’un des premiers à proposer le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1 ». L’objectif est d’avoir de meilleures performances tout en améliorant la consommation d’énergie.

Excited to announce our next flagship smartphone will be among the first to feature the new Snapdragon® 8+ Gen 1. We've been working closely with @Qualcomm to ensure a class-leading product experience, achieving breakthroughs in both performance and power consumption. pic.twitter.com/lSrr2xWYBw

— leijun (@leijun) May 20, 2022